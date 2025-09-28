Tekotopa, el nuevo Centro Ambiental, ya recibió 1.200 visitantes

En el marco del lanzamiento del Centro Ambiental Tekotopa, el Dr. Jaime David Céspedes Torrez, superintendente de gestión ambiental de la Itaipú, compartió la visión y los objetivos de este ambicioso proyecto. “Tekotopa es más que un nuevo espacio físico; es una declaración de principios”, afirmó.

El nombre, que proviene del guaraní, “hace referencia a un ‘encuentro con la vida’,” que es “exactamente lo que queremos que experimente cada visitante: un reencuentro profundo con la naturaleza”, enfatizó.

El centro, que está llamado a ser “uno de los centros ambientales más relevantes de América Latina”, representa el “compromiso firme con la conservación de la biodiversidad, la educación ambiental y el desarrollo sostenible”. El superintendente destacó que el centro cuenta con “exhibiciones interactivas, senderos interpretativos, áreas educativas y espacios dedicados a temas fundamentales, como la energía, el agua, la flora y la fauna”.

Lea más: Bota y Luna: embajadores de la conservación

Además del aspecto educativo, Tekotopa cumple una función integral al ofrecer “instalaciones de primer nivel para investigación científica y manejo ambiental” incluyendo laboratorios especializados, el Centro de Investigación de Animales Silvestres y el Centro Internacional de Hidroinformática.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según el Dr. Céspedes, este centro es “un paso fundamental en la protección del Bosque Atlántico del Alto Paraná” y “un modelo replicable en el Cono Sur”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El centro trabajan en alianza con “referentes internacionales, como el Smithsonian y el Zoológico de Cali. Actualmente, se encuentran en proceso de acreditación con la Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios (ALPZA).