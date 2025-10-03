¡Atención conductores!: Implementarán circulación alternativa en la avenida Mariscal López

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que, desde la próxima semana y por un mes, quedará inhabilitado el carril de salida de Asunción en la avenida Mariscal López, entre las calles Cerro Porteño y San Antonio. La medida responde a la ejecución de obras hidráulicas indispensables para mejorar el drenaje de aguas de lluvia y proteger la capa asfáltica.

Durante este periodo, los vehículos que circulen con dirección de salida deberán utilizar el carril contrario para continuar su trayecto y luego retomar la avenida. El desvío estará debidamente señalizado para orientar a los conductores y minimizar demoras.

Lea más: Este tramo de la avenida Mariscal López permanecerá cerrado por obras

Vías de acceso a Asunción

Para el ingreso a la capital se mantiene el desvío ya establecido. Los conductores deberán continuar por Mariscal López, cruzar la intersección con Santa Teresa y, a la altura de la calle A. González, girar a la derecha. Una cuadra después, deberán doblar a la izquierda en Tacuary y proseguir por Leocadio Jara hasta llegar a Cerro Porteño, donde podrán girar nuevamente a la izquierda para retomar Mariscal López.

El MOPC solicita a los conductores circular con precaución, respetar las señalizaciones viales instaladas y seguir las indicaciones del personal de tránsito que estará ubicado en los puntos estratégicos del área intervenida.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los trabajos están a cargo de la empresa Tecnoedil S.A., de Paul Sarubbi, bajo fiscalización del MOPC, con una inversión de G. 54.087 millones y un plazo de ejecución de 12 meses, seguido de 18 meses de mantenimiento.