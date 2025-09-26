Este tramo de la avenida Mariscal López permanecerá cerrado por obras

Desde el mediodía de hoy y por un periodo estimado de 10 días, la calle Convención, en su intersección con la avenida Mariscal López en sentido Fernando de la Mora – San Lorenzo, permanecerá temporalmente cerrada al tránsito debido a la construcción de una galería de desagüe pluvial en la zona.

Los vecinos podrán ingresar sin inconvenientes a través de la calle paralela Cerro Porteño, mientras que el acceso a Convención desde Mariscal López permanecerá bloqueado durante la ejecución de los trabajos.

Según informó el Ministerio de obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), las buenas condiciones climáticas de los últimos días permiten continuar con el asfaltado definitivo de la avenida Mariscal López. Las tareas se desarrollan desde Capitán Brizuela hacia Santa Teresa, en el carril de ingreso a Asunción, y en la zona de Waldino R. Lovera, en dirección a San Lorenzo, sobre la calzada que conduce hacia esa ciudad.

Circulación por la vía

Las labores siguen un esquema probado en intervenciones anteriores, diseñado para minimizar el impacto en el tránsito, según el MOPC. Durante las primeras horas de la mañana, la circulación se mantiene normal en ambas calzadas. Posteriormente, se procede al cierre de una de ellas y a la habilitación de la opuesta en doble sentido. Por la tarde, el procedimiento se aplica de forma alternada en el sentido contrario, garantizando que los horarios de mayor circulación no se vean afectados.

Este plan ha demostrado su efectividad, según el MOPC, aunque según los usuarios el tránsito se complica en horas picos, atendiendo a que las calles alternativas están en pésimo estado.

Los trabajos continuarán, estimativamente, hasta inicios de la próxima semana, siempre que las condiciones del tiempo lo permitan. Cada tramo intervenido será habilitado el mismo día, con el objetivo de lograr mayor eficiencia y reducir las molestias al tránsito.

Se recomienda a los conductores planificar rutas alternativas, respetar la señalización temporal, tomar precauciones en las zonas de obra y, en lo posible, optar por horarios diferentes de viaje. La colaboración ciudadana es fundamental para el éxito de estas tareas de mejoramiento vial.

Los trabajos están a cargo de la empresa Tecnoedil S.A., de Paul Sarubbi, bajo fiscalización del MOPC, con una inversión de G. 54.087 millones y un plazo de ejecución de 12 meses, seguido de 18 meses de mantenimiento.