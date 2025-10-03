Cortes de la ANDE: estas serán las zonas afectadas este sábado

Son dos las regiones del país donde la ANDE realizará cortes programados para realizar distintos tipos de trabajos en el sistema de distribución de energía eléctrica para este sábado.

La zona 1 de la región Central, compuesta por el barrio San Juan Bautista y parte de Barrio Bernardino Caballero sobre calles 7° Proyectada, El Labrador y San Juan, intersección con calle Tte. Aníbal Añazco de la Ciudad de Eusebio Ayala, Cordillera, tendrá cortes de 07:00 a 17:00 por el cambio de conductores en media tensión a cargo de la Unidad de Administración de Contratos para Obras Regionales de Mejoras en Distribución (DR/UA).

Además, prevén también trabajos en la región sur, donde la zona 1, en Santa María de Fe, Misiones, realizarán el corte de 07:00 a 10:00 para el mantenimiento y adecuación de línea de media tensión.

En la zona 2, en la Compañía Fleitas Cué, Itapúa, harán el corte de 07:00 a 17:00 para el cambio de conductor y adecuación de línea de media tensión.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la zona 3, en la ruta Villeta - Alberdi, desde Km 57 al Km 65, Ñeembucú cortarán el suministro de energía eléctrica de 08:00 a 16:00 para la adecuación de línea de media tensión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Corte de energía eléctrica afectó parte del edificio central de la ANDE

Cuidados y consultas por cortes de la ANDE

Los trabajos estarán a cargo del Departamento de Operación de Distribución Regional Sur.

Recomiendan desde la ANDE tomar las medidas preventivas en el horario y zona mencionada, especialmente en hospitales, sanatorios, puestos de salud, Junta de Saneamiento Ambiental, empresas proveedoras de agua potable, instituciones de seguridad pública. Considerar en todo momento a la línea como energizada, por seguridad.

Para consultas de los trabajos y servicios de la zona Central, indican que los usuarios deben llamar a la sección de distribución Caacupé al (0511) 242237.

Además, piden considerar que si los trabajos anunciados concluyen antes del plazo previsto, el restablecimiento de la energía eléctrica será anticipada. Ante esta circunstancia, piden disculpas a los clientes por las molestias que eventualmente pudieran ocasionar las mencionadas interrupciones.