Itaipú: añaden pasarela a la planta solar flotante

Esta obra complementaria, que tendrá un papel fundamental para las labores de mantenimiento, permitirá un acceso seguro y directo hasta la planta, sin necesidad de trasladarse en embarcaciones, lo que optimizará los tiempos de trabajo y mejorará la operatividad del sistema, explicaron desde Itaipú.

El montaje de la pasarela se produce tras la finalización del traslado de los segmentos de la planta desde tierra hasta el embalse y posterior a los ajustes finales en el amarre de los flotadores a los bloques de concreto previamente instalados en el lecho del reservorio, por parte del equipo técnico de trabajo.

Así también, se ejecutaron los trabajos de conexión eléctrica de los paneles solares a los inversores y de estos al tablero de baja tensión en el Puesto de Distribución. Paralelamente, realizaron el montaje de los flotadores que sostienen los electroductos de conexión entre la planta solar flotante y su respectiva conexión en tierra a partir del Puesto de Distribución.

La futura planta solar flotante ya completó una de sus etapas más importantes con la instalación de 1.584 paneles solares bifaciales, sobre los 4.199 flotadores, para alcanzar una potencia instalada de 1.116,72 kilovatios pico (kWp). Cada panel, con una vida útil estimada en 30 años, fue diseñado para resistir condiciones climáticas extremas.

La terminación de esta fase se produjo el 26 de setiembre último, cuando colocaron el último segmento de flotadores en el embalse. A partir de ese momento, las labores se concentraron en la consolidación estructural de la planta y en las obras civiles complementarias.

Según el reporte de Itaipú, además de generar energía limpia, la PSF contribuirá a reducir la evaporación del agua del embalse y minimiza su impacto ambiental, ya que ocupa solo una porción reducida de la superficie del lago. “De esta manera, se garantiza la sostenibilidad del ecosistema acuático”, enfatizan.

Los sistemas de monitoreo hídrico y ambiental que acompañarán a la planta reforzarán la seguridad de la operación con el fin de asegurar un funcionamiento eficiente y con bajo impacto ambiental.