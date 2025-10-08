Frigoríficos se prepararan para recibir visto bueno de Panamá para envíos de carne

Se espera que con la autorización de las plantas Paraguay inicie las exportaciones. Randy Ross, presidente de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC), indicó que las inspecciones a las plantas empezará el 21 de octubre y que la llegada de las autoridades panameñas forma parte del proceso de evaluación sanitaria antes de autorizar las plantas paraguayas que iniciarán con los envíos de productos cárnicos a dicho país.

Lea más: Paraguay podría aumentar envíos de carne a EE.UU. dentro de la cuota de terceros países

Un paso clave

En agosto pasado, la Agencia Panameña de Alimentos (APA) habilitó a Paraguay para la exportación de carne bovina deshuesada tras una auditoría de sus sistemas sanitarios y de producción.

“Panamá está interesado en la carne bovina y es un mercado interesante. Como exportadores debemos tener la mayor cantidad de destinos para el producto paraguayo” indicó Ross.

El industrial señaló que la diversificación de países para la carne paraguaya sigue siendo una prioridad para el sector, especialmente en un contexto internacional de “fuerte demanda y precios firmes”, impulsados por las restricciones a las exportaciones de Brasil hacia Estados Unidos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además de la llegada de autoridades panameña, se prevé que México también realice próximamente una auditoría para evaluar la habilitación de plantas nacionales, luego de que la agenda original (octubre) fuera reprogramada para noviembre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: La carne paraguaya sigue con resultados en alza y marca su mejor desempeño

Autoridades de Costa Rica

Por otro lado, una comitiva del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) de la República de Costa Rica realiza una visita técnica al país hasta el 10 de octubre que incluye a representantes del sector ganadero y de la industria pecuaria.

Actualmente, la carne paraguaya llega a más de 50 destinos, y el gremio apunta a seguir ampliando su presencia internacional, consolidando la imagen del país como proveedor de alimentos de calidad.