La carne paraguaya sigue con resultados en alza y marca su mejor desempeño

El último informe del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) constató que hasta septiembre, la exportación de carne bovina logró su punto más alto desde el 2017. Durante este periodo, se enviaron 276.764 toneladas de carne por valor de US$ 1.604 millones, que representan cifras importantes dentro de los últimos nueve años.

Comparado con el mismo periodo de 2024, cuando se enviaron 250.261 toneladas por US$ 1.217 millones, este año se observa un crecimiento del 10% en volumen y del 31% en divisas, reflejando la valorización de la proteína roja paraguaya en los mercados internacionales.

Altibajos en volúmenes enviados

Si bien la carne paraguaya mantuvo su posicionamiento en el mercado internacional, desglosando los resultadosmensuales se registraron altibajos en los volúmenes enviados.

Si se considera este septiembre, se obtuvo el segundo embarco del producto paraguayo más bajo del año, con 29.187 toneladas de carne ( US$ 179 millones), tan solo superado por abril, mes en el que se colocaron 26.382 toneladas (US$ 148 millones).

Entre tanto, las colocaciones más altas se dieron en junio con 35.635 toneladas (US$ 208 millones) y febrero con 34.258 toneladas (US$191 millones)

Precio promedio, con importante repunte

Por otro lado, la nota positiva se observó en el precio promedio, que avanzó de US$ 5.621 en enero a septiembre US$ 6.144 por tonelada, marcando un incremento del 9%, lo que refleja una mejora sostenida en la cotización de la carne paraguaya en el mercado internacional.

Mercados

Entre enero y septiembre de 2025, Paraguay exportó carne bovina a diversos destinos internacionales. Chile se posicionó como el principal mercado, con 85.354 toneladas exportadas y un ingreso de US$ 574 millones. Taiwán ocupó el segundo lugar, con 36.737 toneladas y un valor de US$ 221 millones.

Por su parte, Israel fue el tercer mayor destino, con 26.624 toneladas y un ingreso de US$ 173 millones. En tanto, Estados Unidos ocupó el cuarto lugar con 26.624 toneladas exportadas, que generaron US$ 147 millones.

