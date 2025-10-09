Desmantelan otra conexión clandestina de criptominería

La conexión desmantelada operaba de manera directa a la red eléctrica, sin medidor, causando graves inconvenientes en el sistema eléctrico local, informaron.

Durante el procedimiento, los técnicos de la ANDE verificaron que el lugar contaba con una conexión trifásica precaria a la red de baja tensión, sin ningún tipo de medición ni registro, con una carga promedio de 56 amperios por fase. Esta irregularidad generaba variaciones de tensión y cortes recurrentes en el suministro eléctrico, afectando a los usuarios del área.

La institución advirtió que las conexiones ilegales sobrecargan los transformadores de distribución, diseñados según la demanda declarada por los clientes de la estatal, lo que pone en riesgo la infraestructura eléctrica y compromete la calidad del servicio.

El operativo se realizó gracias a una denuncia anónima, que permitió la incautación de 15 procesadores de criptomonedas y sus accesorios, bajo orden del fiscal Abg. Carlos Cabrera, de la Unidad Penal de Turno de Juan Manuel Frutos.

El procedimiento contó con el apoyo de la Comisaría 6ª, dirigida por el subcomisario José Garcete.

Durante la intervención, el propietario del inmueble, Elías Genés, dijo que había alquilado la vivienda a una persona plenamente identificada y autorizó el ingreso y las diligencias de las autoridades.

El daño patrimonial estimado por la ANDE asciende a G. 187.000.000, monto que, junto con las multas previstas en la Ley 966/64, deberá ser asumido por los responsables, resaltaron.