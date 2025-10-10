Itaipú: dinero de los gastos sociales va a aparecer en cuentas de ANDE

“Si lo analizamos desde el escenario de tarifa al costo, el dinero que hoy aparece en las cuentas de gastos sociales va a ser un dinero que va a aparecer en las cuentas de ANDE, porque la ANDE va a comprar a menor costo”, dijo Javier Giménez en entrevista con Radio Monumental. No aclaró que esa tarifa regirá recién después del que venza el Entendimiento con Brasil, o sea desde enero de 2027 y que este año y todo el 2026 deberá pagar a Itaipú una factura categóricamente superior a la que pagaba hasta el 2023.

El ministro agregó que la eliminación de los gastos sociales no significaría una pérdida de recursos para el país, sino un cambio de su destino. “Al eliminarse los gastos sociales, ese mismo monto aparece (rá) en las cuentas de la ANDE, no hay que olvidar eso. Entonces, no es nada malo, porque todo tiene su pro y su contra”, señaló.

Giménez añadió que la empresa estatal eléctrica saldría fortalecida con ese esquema y que podría destinar a los fondos a inversiones o inclusive a una eventual reducción de la tarifa. Indicó que si el precio que se paga baja al costo, la energía que va a comprar la ANDE va a ser mucho más barata, y podrá la ANDE bajar la tarifa o mantener la tarifa que tiene hoy y la diferencia convertirla en inversiones.

Agregó que este escenario haría de la ANDE una empresa “super rentable” y permitiría avanzar en la modernización de su infraestructura. “Esa rentabilidad puede ser destinada a las dos cosas: a un ajuste de la tarifa, podría ser, y también a un programa masivo de inversiones que la ANDE necesita, porque la calidad de servicio también tiene que mejorar”, manifestó.

El titular del MIC enfatizó que el fortalecimiento de la ANDE es clave para el desarrollo productivo del país. “La ANDE es la empresa estratégica por definición para el desarrollo industrial del Paraguay”, afirmó, además de destacar la necesidad de ampliar la red de transmisión, mejorar la distribución y combatir las pérdidas técnicas y los robos de energía.

Respecto a la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, Giménez recordó que existen tres escenarios en discusión: una tarifa alta, una tarifa al costo y una tarifa intermedia.

Explicó que la tarifa alta actual genera excedentes que se utilizan en obras del Gobierno, a través de los llamados gastos sociales. Sin embargo, advirtió que un esquema al costo permitiría redirigir esos fondos hacia la ANDE, reforzando su capacidad financiera.

En tanto, un punto intermedio podría equilibrar ambas necesidades. “Puede significar un mejoramiento de las finanzas de la ANDE, que le permitan las inversiones que tanto necesita, pero así también que permita generar unos gastos sociales que puedan financiar otras obras, como hospitales, seguridad, infraestructura o educación”, añadió.

“Se está demorando más de la cuenta”

Consultado sobre el estado de las negociaciones con el gobierno brasileño, Giménez reconoció que el proceso se encuentra en pausa. “Ya hemos dado señales nosotros de que tenemos que recibir ese informe que, aparentemente, se está demorando, como dije, más en la cuenta para volver a sentarnos y terminar con la revisión”, explicó.

El ministro y consejero aseguró que el objetivo del Ejecutivo es cerrar un acuerdo equilibrado y beneficioso para el país. “La revisión tiene que concluir satisfactoriamente, y eso es lo que estamos aguardando”, concluyó.