Hace 43 años, en Itaipú, nacía el embalse y moría el salto

El operativo de cierre de compuertas de la represa, que modificó no solo esa parte del ecosistema regional, sino también desplazó de su habitats a nativos que vivían en la zona, así como a la fauna, duró ocho minutos, según el informe oficial .

El material informativo que distribuyeron hoy las oficinas locales de la entidad binacional detalla que las 11 compuertas se cerraron con intervalos de 20 segundos cada dada una.

No explica empero en que situación quedaron las tres compuertas restantes del vertedero, porque el mismo tiene 14, los que en lapsos lluviosos descargan el agua vertible sobre sus tres canaletas.

El embalse cuenta hoy con 170 Km. de largo por 170 m de profundidad y 29.000 millones de metros cúbicos almacenados.

Paraguay aprovechó solo el 10,1%

La central paraguayo/brasileña, desde mayo de 1984 hasta setiembre del presente año, registra una producción acumulada de 3.104.444 GWh (1 GWh =1000 MWh), de los que nuestro país pudo aprovechar solo 10,1%.

De la mitad que le corresponde, o sea de 1.550.00 GWh, utilizó apenas el 20,3%. El 79,7% faltante lo cedió al sistema eléctrico brasileño al “precio” promedio de US$ 4,49 por cada MWh que nuestro país cedió al sistema brasileño.