5G: Contraloría analiza documentos sobre adjudicación a dudosa firma argentina

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, Paul Ojeda, director general de Control de Contrataciones Públicas de la Contraloría General de la República, comentó sobre el llamado a licitación para la adjudicación de la red 5G en Paraguay, que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) habría otorgado a una empresa argentina cuyos antecedentes han sido puestos en duda.

Conatel adjudicó el contrato a la empresa Nubicom Paraguay S.A., controlada mayoritariamente por la firma argentina Nubicom S.R.L., que en una declaración jurada remitida a la Conatel alegó contar con más de 100.000 clientes en Argentina.

Sin embargo, la empresa de telefonía Núcleo S.A. presentó un informe en el cual alega que Nubicom habría mentido en su declaración jurada y que en realidad tiene menos de 38.000 clientes, con lo que no cumpliría los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del llamado a licitación.

Contraloría sigue analizando

Ojeda dijo que la Contraloría solicitó información sobre el proceso licitatorio a la Conatel y que la información brindada por el ente nacional regulador de telecomunicaciones aún está siendo analizada, tras lo cual probablemente se solicite más documentación.

“De encontrarse observaciones, esas observaciones se van a realizar”, dijo.

Una vez culminado ese análisis, la Contraloría emitirá un dictamen con sus pareceres y observaciones, si las hubiere. Sin embargo, Ojeda señaló que los dictámenes de ese tipo de la Contraloría no pasan de ser recomendaciones y, por lo tanto, no son vinculantes y no pueden forzar a detener un proceso licitatorio.

Conatel no pudo corroborar de manera independiente la afirmación de Nubicom de que cuenta con más de 100.000 clientes debido a que el ente regulador de telecomunicaciones de Argentina, Enacom, alegó que esos datos están protegidos por una ley de “secreto estadístico” en el país vecino.