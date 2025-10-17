Entidades públicas aportaron al Tesoro G. 90.000 millones

El dato forma parte del informe de “Situación Financiera de la Tesorería General” correspondiente al mes de setiembre, elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La transferencia de recursos al Tesoro Público está establecida en la ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025, a fin de financiar gastos de diversas instituciones.

El monto aportado en setiembre representa G. 90.357 millones (US$ 12,7 millones al cambio vigente), que sumado a los fondos ingresados en enero a agosto suman G. 471.456 millones (US$ 66,5 millones).

Refiere que, de este total ejecutado, G. 49.133 millones corresponden a compensación de deudas entre el MEF y Petropar.

La cartera menciona en su informe que la cifra transferida representa una ejecución de 55,1% del ingreso estimado en este concepto, por lo que en estos últimos tres meses el saldo a transferir asciende a G. 383.870 millones (US$ 54,2 millones).

Entidades que aportaron

Según el informe del MEF aporaron en setiembre: la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), G. 200 millones; la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), G. 1.000 millones; la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), G. 79.000 millones.

Además, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) ingresó al Tesoro G. 500 millones; la Dirección Nacional de Aviación Civil, (Dinac) G. 3.000 millones. Petróleos Paraguayos (Petropar), G. 6.375 millones; y la Industria Nacional del Cemento (INC), G. 282 millones.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), por su parte, no realizó ninguna transferencia de recursos en setiembre.

En total, este año, los entes públicos deben aportar al Tesoro G. 855.326 millones (US$ 120,8 millones al cambio vigente) para cubrir parte de los gastos presupuestados.