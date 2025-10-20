MEF paga a proveedores y acreedores

La cartera de Economía y Finanzas informó que, a través de la Dirección General del Tesoro Público, procesará las solicitudes de transferencias de recursos (STR) que ingresaron desde el lunes 13 hasta el viernes 17 del presente mes.

Explica que las solicitudes de pago corresponden a compromisos asumidos con fuente de financiamiento recursos del Tesoro (F10), que incluyen los fondos que provienen de la recaudación de impuestos, entre otros.

Lea más: MEF pagará cuota a la OEI y a calificadoras de bonos

Los pagos empezaron a realizarse desde este lunes 20 y se extenderán hasta el próximo miércoles 22, día en que se completará el desembolso de los G. 19.386 millones (US$ 2,7 millones al cambio vigente) previstos.

El listado incluye pagos por la provisión de productos alimenticios, inversiones, combustibles y lubricantes, servicios básicos, medicamentos, transferencias corrientes y otros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: MEF pagará deuda a acreedores que accedieron a quitas

Los compromisos corresponden al Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), Congreso, Ministerio de Defensa Nacional, Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), Ministerio de la Niñez y Adolescencia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También el Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA), Ministerio Público, Ministerio de Salud Pública, Justicia Electoral, Dirección Nacional de Correos del Paraguay (Dinacopa), MEF y Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Erssan), según el informe del MEF.