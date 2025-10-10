MEF pagará cuota a la OEI y a calificadoras de bonos

El Poder Ejecutivo emitió el Decreto N° 4716, de fecha 8 de octubre, por el cual autoriza al MEF la modificación en la estimación de los ingresos de la administración central (Tesorería General y el Ministerio de Economía y Finanzas).

Así también, autoriza la transferencia de créditos presupuestarios, el cambio de fuente de financiamiento, y la modificación de las cuotas de ingresos y gastos del plan financiero presupuestario 2025.

El referido decreto establece que el monto de la modificación presupuestaria asciende a G. 2.000 millones (US$ 228.885 al cambio vigente).

Señala que el monto solicitado por la cartera de Economía permitirá realizar el desembolso a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI-VEP) y pagos a calificadoras de bonos soberanos, aunque en este caso no menciona los nombres de las firmas.

OEI y colocación de bonos

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), según su página web, es el mayor organismo de cooperación multilateral entre países iberoamericanos de habla española y portuguesa con presencia física en 20 países.

En cuanto a los bonos soberanos, Paraguay emitió los títulos de deuda en el mercado internacional desde el año 2013, por un monto total que asciende a más de US$ 8.260 millones.

Los bonos, en un principio, fueron colocados para obtener fondos para inversión en infraestructura, pero con el correr de los años se destinó igualmente para pagar deudas o “bicicletear” la deuda, pero actualmente el mayor porcentaje se utiliza para esa finalidad.

En febrero de este año la emisión de bonos soberanos fue por US$ 1.200 millones y para el próximo año, según el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, será por US$ 1.303 millones.