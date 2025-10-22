Yacyretá: tasa de uso local baja y sube la de “cesión”

Entre enero y setiembre últimos, la central paraguayo/argentina Yacyretá exhibía un registro acumulado de producción 11.140 GWh (1 GWh= 1000 MWh), en tanto que la energía que retiró la ANDE en ese lapso llegó a 2.238 GWh.

En similar período, pero de 2024, la producción de Yacyretá fue de 11.269 GWh, mientras que la tasa de uso del sistema eléctrico paraguayo fue de 3522 GWh.

Si cotejamos las cifras correspondientes a la producción de la central, veremos que bajó 4,2% este año, y que su tasa local de uso por nuestro sistema eléctrico mermó 33,62%.

En lo atinente al renglón “cesión de energía”, las comparaciones permiten concluir que entre enero y setiembre de este año, aumentó la cantidad de energía paraguaya en Yacyretá que aprovechó el sistema eléctrico argentino.

Acta acuerdo Peña/Milei y la morosidad argentina

Según las fuentes consultadas, en los nueve primeros meses de 2024 el Paraguay “cedió” 2.324 GWh, en tanto que en el mismo lapso del ejercicio en curso entregó, de la parte paraguaya, 3.232 GWh. Del cotejo de estas cantidades se concluye que nuestro país cedió al sistema argentino este año 39% más que el año pasado.

Acerca de las causas de tan severa disminución de la tasa paraguaya de consumo y, por ende, de la de “cesión”, la principal es, reiteremos, el Acta Acuerdo Peña Milei que entró en vigencia en junio último, en la que la ANDE, a cambio de definir una tarifa provisional de US$ 28/MWh para la entidad binacional, aceptó que le impusieran un techo a sus posibilidades de aprovechamiento de la potencia de Yacyretá 425 MW medios.

En lo concerniente a la “compensación” por energía cedida, el Ministerio de Economía y Finanzas informaba recientemente que en los nueve primeros meses de este año se redujeron en un 70,8% y que, de ese conjunto, en setiembre último, la Argentina decidió ignorar esa deuda.