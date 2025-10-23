Fondos estatales: cinco bancos reúnen más del 80% en G. y el 75% en US$

En moneda nacional, la magnitud de los recursos creció, aunque a un ritmo menor. Los saldos en guaraníes aumentaron de G 17,1 billones a G 18,6 billones, equivalente a un crecimiento del 8,4%. Sin embargo, al observar la distribución por entidad, se registran variaciones que modifican el panorama de liderazgo.

El BNF pasó de G 4,1 billones (24,3% sobre el total) en 2024 a G 5,6 billones (30,2%) en 2025, manteniendo el primer lugar como principal custodio de fondos estatales. Este comportamiento resultaría coherente con su función institucional y con políticas que buscan fortalecer su papel como agente financiero del Estado.

Por su parte, ueno Bank avanzó hasta la segunda posición con G 3,5 billones (19%), frente a los G 1,1 billones (6,6%) del año anterior, consolidándose entre los principales receptores de depósitos públicos también en moneda local. El Banco Continental, con G 2,6 billones (14,2%), y Sudameris, con G 2,02 billones (10,9%), se mantuvieron en posiciones intermedias, mientras que Basa, con G 1,1 billones (6 %), completó el grupo de las cinco entidades con mayor participación. En conjunto, concentraron más del 80% de los recursos públicos en guaraníes.

Mientras que, en moneda extranjera, los depósitos casi se duplicaron: de US$ 332,4 millones en 2024 pasaron a US$ 661,2 millones en 2025, lo que supone un aumento del 98,9%. Esta expansión puede asociarse a una mayor disponibilidad de divisas y a un uso más activo de los bancos nacionales para la administración de recursos públicos.

Ueno Bank encabezó el listado en 2025 con US$ 155,7 millones (23,5%), desplazando a Basa, que se ubicó en segundo lugar con US$ 144,3 millones (21,8 %). En 2024, Basa concentraba el 25,9% y ueno el 12,2 %, por lo que el cambio revela un reposicionamiento importante en las preferencias del sector público.

El Banco Continental mantuvo una presencia significativa, con US$ 101,7 millones (15,4%), mientras que Sudameris y el Banco Nacional de Fomento (BNF) completaron los cinco primeros puestos con US$ 51,5 millones (7,8%) y US$ 46,8 millones (7,1%), respectivamente.

En conjunto, estas cinco instituciones concentraron más del 75% del total de fondos en moneda extranjera, reflejando una estructura altamente concentrada en la tenencia de depósitos estatales.

El comportamiento agregado sugiere una tendencia a reducir la dispersión de los depósitos públicos y concentrarlos en determinadas instituciones, tal como se ha expuesto. La evolución observada entre 2024 y 2025 muestra, en definitiva, un mayor peso relativo del sistema financiero local en la administración de los recursos públicos que continuará siendo relevante para el seguimiento del desempeño del sector y de las finanzas públicas en los próximos ejercicios.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones