Ejecutivo autoriza modificación del presupuesto de AFD y SND

Las modificaciones presupuestarias autorizadas por el Ejecutivo, mediante dos decretos emitidos este lunes, ascienden a más de G. 205.800 millones (US$ 29,1 millones al cambio vigente).

A través del Decreto N° 4820 se autoriza al Ministerio de Economía la transferencia de créditos y la modificación de las cuotas de gastos del plan financiero de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).

Lea más: CAF, BID Invest y AFD destacan la infraestructura como motor del crecimiento a largo plazo

Según el decreto, lo solicitado permitirá contar con los créditos presupuestarios para realizar la amortización de capital por los bonos emitidos por la AFD.

El monto de la modificación presupuestaria para la banca estatal de segundo piso asciende a G. 200.000 millones (US$ 28,2 millones), que emite bonos cada año para otorgar créditos a través de las instituciones financieras intermediarias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Programa de alto rendimiento

La otra modificación autorizada por Decreto N.° 4821 es para la Secretaría Nacional de Deportes (SND), dependiente de la Presidencia de la República.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El decreto autoriza al MEF la modificación en la estimación de los ingresos de la administración central, la transferencia de créditos presupuestarios, el cambio de fuente de financiamiento y organismo financiador del Ministerio de Economía a la Presidencia (SND) y la modificación de las cuotas de ingresos y gastos del plan financiero de las citadas instituciones.

Lea más: PGN 2026: SND dispondrá de US$ 36,9 millones

La modificación, según el decreto, permitirá contar con los créditos presupuestarios necesarios para la implementación del “Programa de Alto Rendimiento de Paraguay”, durante el ciclo olímpico 2025-2028.

El monto autorizado de la modificación a favor de la SND asciende a G. 5.800 millones (US$ 820.367 al cambio vigente).