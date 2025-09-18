PGN 2026: SND dispondrá de US$ 36,9 millones

El ministro de la Secretaría Nacional de Deportes (SND), César “Tigre” Ramírez, participó en la fecha de la audiencia informativa de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso.

La entidad tiene asignado para el ejercicio 2026 un total de G. 291.112 millones (US$ 36,9 millones al cambio presupuestado), dijo Ramírez durante su exposición.

Explicó que este presupuesto se distribuye de la siguiente manera: para la SND se destina G. 143.077 millones y para los eventos deportivos internacionales G. 148.035 millones.

Lea más: PGN 2026: diputada cartista plantea adenda para que IPS construya sede en Saltos y suba sus salarios a médicos

Ramírez hizo una resumen de los gastos y las inversiones previstas para el desarrollo de las actividades deportivas, mencionó que dispondrá de G. 28.342 millones para apoyar a las 67 entidades deportivas nacionales, entre olímpicas y no olímpicas, reconocidas por la SND.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Eventos deportivos para 2026

El ministro destacó ante los legisladores los eventos deportivos internacionales realizados este año con mucho éxito en el país, como los Juegos Panamericanos Junior realizado en Asunción y el Mundial del Rally en Itapúa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, anunció los eventos previstos para el próximo año, como la segunda edición del Mundial de Rally, para el cual se proyecta un presupuesto de G. 49.000 millones; y World Skate Games Asunción, G. 99.035 millones.

jue

Lea más: El Team Paraguay en el día 14 de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Uno de los puntos señalados por los legisladores de la comisión bicameral, es que cada vez hay más atletas que piden ayuda, realizan polladas, para poder participar en los eventos deportivos y consultaron si la entidad no dispone de recursos para ello.

Ramírez dijo que se tienen los recursos, pero que el apoyo financiero se realiza a través de las federaciones reconocidas por la SND.

Proyecto de presupuesto 2026

La bicameral cerró este jueves la cuarta reunión que lleva a cabo desde que se conformó el pasado 4 del presente mes, como parte del proceso de análisis del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026 presentado por el Ejecutivo el 25 de agosto.

Lea más: Detalles del proyecto PGN 2026, que asciende a US$ 18.928 millones

El proyecto del Ejecutivo asciende a G. 149,2 billones (US$ 18.928 millones), aumenta G. 15,9 billones (US$ 2.026 millones), que representa 12%, con respecto al presupuesto inicial aprobado para el ejercicio 2025.

Según el calendario establecido por la bicameral, las audiencias que se llevan a cabo lunes y jueves se realizarán hasta el lunes 6 de octubre y luego elaborará su dictamen y el jueves 30 elevará su dictamen a consideración de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.