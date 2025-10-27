Tres profesionales se presentaron para consultoría de la ANDE

Según el Acta N° 18/2025, el acto tuvo lugar a las 10:30, en la sede central de la ANDE, con la presencia de la contadora pública Raquel Molinas, en representación del Departamento de Compras. En la ocasión se presentaron tres postulantes: María Guadalupe Borja Arévalos, Diana María Leticia Valdez Barboza y Ernesto Gabriel Alcaraz Funes.

Los oferentes presentaron los documentos exigidos en el pliego de bases y condiciones, entre ellos la carta de postulación, el currículum vitae, antecedentes académicos, experiencia específica y copia del documento de identidad. El análisis técnico y la evaluación de las ofertas se realizarán en una etapa posterior, conforme al procedimiento establecido.

El contrato prevé la prestación del servicio por un período de 24 meses, con una remuneración mensual de G. 15.400.000, totalizando G. 369.600.000 durante todo el plazo. El consultor seleccionado trabajará con la División de Estudios Energéticos de la ANDE, brindando asistencia técnica para el desarrollo de estudios eléctricos y energéticos vinculados al nuevo Plan Maestro de la institución.

Entre las principales tareas figuran el análisis de escenarios de generación, la integración de fuentes renovables no convencionales, la evaluación de tecnologías de almacenamiento y generación distribuida, y la elaboración de modelos de negocio para la compra de energía.

El proceso se desarrolla bajo el método de Selección con Presupuesto Fijo (SPF), conforme a las normas del BID, y forma parte de las acciones de fortalecimiento del sistema eléctrico.