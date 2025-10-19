Economía

ANDE busca un especialista eléctrico: este es el salario que ofrece

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) lanzó la licitación pública ANDE_BID N° 104/2025, para la contratación de un consultor especialista en sistemas energéticos, en el marco del Proyecto de Expansión del Sistema de Transmisión en Alta Tensión y Acciones de Eficiencia Energética, financiado a través del Contrato de Préstamo BID N° 5023/OC-PR del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Por ABC Color
20 de octubre de 2025 - 07:00
Sede de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) en Asunción.
Sede central de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) en Asunción

El llamado de la ANDE prevé la contratación de un consultor individual por un período de 24 meses, con un monto total de G. 369.600.000 (equivalente a G. 15.400.000 mensuales). El profesional brindará asistencia técnica especializada a la División de Estudios Energéticos de la ANDE, en el desarrollo de estudios eléctricos y energéticos vinculados al nuevo Plan Maestro de la institución.

El consultor especialista fijará su lugar de trabajo en oficinas definidas por la División de Estudios Energéticos de la ANDE.

Entre las principales tareas previstas se incluyen el análisis de escenarios de generación, la integración de fuentes renovables no convencionales, y la evaluación de tecnologías innovadoras, como el almacenamiento de energía y la generación distribuida, además de los impactos regulatorios y normativos asociados.

El consultor deberá también elaborar modelos de negocio viables para la compra de energía y realizar estudios de impacto técnico-económico, en el marco de las acciones de eficiencia energética del proyecto.

La presentación de ofertas está fijada para el lunes 20 de octubre de 2025, a las 10:15, en la sede central de la ANDE, ubicada en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo, Segundo Piso, Oficina N° 222, Departamento de Compras. La apertura de sobres se realizará el mismo día, a las 10:30.

Fachada de la Agencia Regional de la ANDE en Villarrica.
Fachada de la Agencia Regional de la ANDE en Villarrica.

Selección del postulante

El método establecido para escoger al consultor será el de Selección cuando el Presupuesto es Fijo (SPF), conforme a las normas del BID para la contratación de consultores. Los interesados deberán presentar su carta de postulación, currículum vitae, certificados académicos y documento de identidad, en idioma castellano.

Entre los requisitos académicos se valorará la formación universitaria en Ingeniería Eléctrica, Electromecánica, Energía o áreas afines (requisito excluyente), además de especializaciones o maestrías en planificación de sistemas eléctricos, sistemas energéticos o tecnologías de generación de energía.

Asimismo, se considerarán competencias como orientación a resultados, habilidades de negociación y comunicación, enfoque en soluciones, proactividad y trabajo en equipo.

El proceso forma parte de las acciones que impulsa la ANDE con financiamiento del BID para fortalecer el sistema eléctrico nacional y promover la eficiencia energética en Paraguay, indican desde la empresa estatal de electricidad.