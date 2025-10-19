ANDE busca un especialista eléctrico: este es el salario que ofrece

El llamado de la ANDE prevé la contratación de un consultor individual por un período de 24 meses, con un monto total de G. 369.600.000 (equivalente a G. 15.400.000 mensuales). El profesional brindará asistencia técnica especializada a la División de Estudios Energéticos de la ANDE, en el desarrollo de estudios eléctricos y energéticos vinculados al nuevo Plan Maestro de la institución.

El consultor especialista fijará su lugar de trabajo en oficinas definidas por la División de Estudios Energéticos de la ANDE.

Entre las principales tareas previstas se incluyen el análisis de escenarios de generación, la integración de fuentes renovables no convencionales, y la evaluación de tecnologías innovadoras, como el almacenamiento de energía y la generación distribuida, además de los impactos regulatorios y normativos asociados.

El consultor deberá también elaborar modelos de negocio viables para la compra de energía y realizar estudios de impacto técnico-económico, en el marco de las acciones de eficiencia energética del proyecto.

Cableado subterráneo de la ANDE: ¿cuándo será inaugurado?

La presentación de ofertas está fijada para el lunes 20 de octubre de 2025, a las 10:15, en la sede central de la ANDE, ubicada en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo, Segundo Piso, Oficina N° 222, Departamento de Compras. La apertura de sobres se realizará el mismo día, a las 10:30.

Selección del postulante

El método establecido para escoger al consultor será el de Selección cuando el Presupuesto es Fijo (SPF), conforme a las normas del BID para la contratación de consultores. Los interesados deberán presentar su carta de postulación, currículum vitae, certificados académicos y documento de identidad, en idioma castellano.

Entre los requisitos académicos se valorará la formación universitaria en Ingeniería Eléctrica, Electromecánica, Energía o áreas afines (requisito excluyente), además de especializaciones o maestrías en planificación de sistemas eléctricos, sistemas energéticos o tecnologías de generación de energía.

ANDE y FIUNA firman convenio para fortalecer la formación técnica

Asimismo, se considerarán competencias como orientación a resultados, habilidades de negociación y comunicación, enfoque en soluciones, proactividad y trabajo en equipo.

El proceso forma parte de las acciones que impulsa la ANDE con financiamiento del BID para fortalecer el sistema eléctrico nacional y promover la eficiencia energética en Paraguay, indican desde la empresa estatal de electricidad.