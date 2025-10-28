Reporte confirma fuerte dinámica de compras de extranjeros, principalmente de argentinos

Las compras de extranjeros continúan mostrando una dinámica positiva, con un crecimiento acumulado de 66% en volumen a septiembre del 2025, mayoritariamente desde el consumo en tecnología, tiendas y supermercados, según se desprende del reporte de la procesadora Bancard.

Según detalla en informe, el impulso viene dado principalmente desde las compras de argentinos, que aumentaron 309% (cuatro veces más que hace un año), seguido de los brasileros que incrementaron en 44% y de los estadounidenses que crecieron 7%.

Destacan también que el ticket promedio en las compras de extranjeros se encuentra en G. 280.896. En el caso de los residentes en Paraguay que continúan utilizando las tarjetas emitidas en sus países de origen, el ticket promedio de las compras de argentinos es de US$ 47 y de US$ 95 para los brasileros.

Revolución del PIX

Otro punto que favorece las transacciones de los extranjeros, en este caso de los brasileños, es el uso extendido de PIX, el medio de pago más popular de Brasil, que ya está habilitado en más de 50.000 comercios que operan con POS de la red Bancard, ubicados en todo el país.

PIX es un sistema de pagos creado por el Banco Central de Brasil que permite enviar y recibir dinero al instante, en cualquier día y a cualquier hora, incluso fines de semana y feriados. Más del 90% de los adultos brasileños ya utilizan PIX, y se estima que las transacciones a través del sistema se acercarán al 400% del PIB de Brasil en 2026.