Lanzan hoy Plan Nacional de Desarrollo 2050

El evento se llevará a cabo este miércoles, desde las 10:00, en la sede del Banco Central del Paraguay (BCP), con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña; y del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, así como también de representantes de diversos sectores y ciudadanos de que participaron en la construcción del país.

Según el informe emitido en la fecha por el MEF, se marcará un hito histórico en la planificación del desarrollo nacional, al presentar la hoja de ruta de mayor consenso que orientará las políticas públicas hacia el 2050.

Lea más: Inflación: BCP mantiene tasa de política monetaria en 6%

El MEF pide a los asistentes a “vestir la remera de la Albirroja como símbolo de identidad, compromiso y orgullo nacional, acompañando la presentación de una hoja de ruta que busca proyectar el Paraguay que todos soñamos”.

La cartera explica que el “PND Paraguay 2050 constituye la guía estratégica de las políticas públicas para las próximas décadas, construida de manera participativa por el Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Viceministerio de Economía y Planificación (VEP)”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Enumeran retos del país para lograr un crecimiento que incluya más a la gente

El documento, añade el informe, recoge los aportes de más de 78 talleres ciudadanos realizados en las seis regiones del país, donde se debatieron temas como educación, salud, empleo, infraestructura, innovación y sostenibilidad ambiental.