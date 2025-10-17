Fuerte ajuste del BCP en proyección del PIB para este año: ¿Qué sectores impulsan el crecimiento este año?

Ante un mayor optimismo por el desempeño de la actividad económica y en línea con los demás organismos locales e internacionales que vienen ajustando al alza sus proyecciones, el Banco Central del Paraguay (BCP) dio un fuerte salto en su estimación pasando de 4,4% de julio pasado, a 5,3%, de acuerdo con el Informe de Política Monetaria (Ipom) presentado ayer en conferencia de prensa.

Este es el tercer ajuste que realiza la banca matriz, ya que su estimación inicial de crecimiento del PIB fue del 3,8%, luego en abril elevó al 4%, más adelante en julio elevó al 4,4% y este último ajuste pasó al 5,3%.

Entre los organismos que ajustaron recientemente sus proyecciones destacan: Itaú macro Latam (5%), la calificadora de riesgos Fitch (4,8%) el Fondo Monetario Internacional (4,4%), entre otros.

De acuerdo con el reporte del Ipom, la actividad económica y la demanda interna han continuado expandiéndose durante el segundo trimestre de 2025 y que en este periodo el PIB creció 5,9% en términos interanuales, impulsado principalmente por el desempeño positivo en servicios, manufacturas, generación de energía eléctrica, construcción y ganadería. Asimismo detallaron que los indicadores de corto plazo como el Indicador Mensual de la Actividad Económica (Imaep) y el Estimador Cifra de Negocios (ECN) siguen mostrando buena dinámica durante el tercer trimestre.

Los técnicos del BCP explicaron que en este contexto, la proyección del PIB para el 2025 se revisó al alza, de 4,4% a 5,3%.

Desempeño por sectores

Por el lado de la oferta, destacaron que el mayor crecimiento estaría impulsado por el mejor desempeño de los servicios, la agricultura, la manufactura y la construcción.

El mayor ajuste se dio en el rubro de agricultura que pasó de un crecimiento estimado del 0,6%, a 5,6%, en esta última revisión.

En cuanto al sector de construcción pasó de una estimación del 4,9% a un 5,4%, mientras que la proyección para el sector comercial saltó de 5,3% a un 7% de crecimiento proyectado para el presente año. En lo que respecta al sector de servicios se ajustó de 4,4% a 5,2%, de acuerdo con el reporte oficial.

Por el lado de la demanda se destaca el ajuste significativo de la formación bruta de capital fijo, que pasó de un 8,5% a un 16,8% de crecimiento proyectado para el presente ejercicio.

Este dato no es menor, ya que representa la inversión en bienes de capital (tractores, maquinarias y similares) que impulsan las nuevas inversiones que se están instalando y potenciando e el país.