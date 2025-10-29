Productores frutihortícolas exigen medidas sostenidas contra el contrabando

Mediante un comunicado, los productores frutihortícolas de distintas regiones del país indicaron que el contrabando continúa siendo uno de los flagelos más perjudiciales para Paraguay.

Señalan que afecta severamente a los sectores de la producción, la industria y los servicios, mediante la competencia desleal, la informalidad y la evasión impositiva. Además, destacan que ocasiona un deterioro generalizado de la economía nacional.

“Somos un sector vulnerable”

“Como productores frutihortícolas somos un sector vulnerable ante las consecuencias de este flagelo. Sin embargo con esfuerzo y sacrificio trabajamos para garantizar, en primer lugar, que en la mesa de todos los paraguayos no falten estos productos”, añadieron.

Asimismo, aseguraron que esta actividad les permite cubrir las necesidades básicas de sus familias en materia de alimentación, salud y educación.

No obstante, manifestaron que alcanzar estos objetivos resulta complicado debido a la informalidad, que persiste a pesar de las mesas de diálogo y trabajo con las instituciones del Estado encargadas de combatir y reprimir este delito. Según los productores, los resultados obtenidos hasta ahora han sido temporales o paliativos, sin una solución definitiva ante la falta de una política de Estado firme y sostenida.

“Reconocemos y valoramos la actitud del actual Gobierno Nacional, nunca antes vista ni sentida, en la lucha contra el contrabando, reflejada en los resultados del Operativo ‘Jejoko Mbarete’, que integra la participación de varias instituciones estatales”, concluyeron.

