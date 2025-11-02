Itaipú, lado paraguayo, colaboró con reubicación de los Ava Guaraní, dice la binacional

En Brasil, Itaipú autorizó la compra urgente de 3.000 hectáreas de terreno destinadas a comunidades indígenas Ava Guaraní de la región occidental de Paraná, con una inversión superior a los US$ 41 millones. Asimismo, publicó el miércoles último una extensa nota que forma parte del acuerdo firmado ante el Tribunal Supremo Federal, en que tanto el Estado brasileño como la binacional piden disculpas oficiales al pueblo Ava Guarani por los daños y violaciones de derechos humanos ocurridos durante la construcción del complejo hidroeléctrico en las décadas de 1970 y 1980.

A raíz de esta situación, ABC consultó con la binacional, del lado paraguayo, cuál es la posición paraguaya de Itaipú respecto al tema de los indígenas desplazados por la construcción de Itaipú. Respondieron, a través de su asesoría de Comunicación, que “en el caso de Itaipú Binacional, margen derecha, la entidad con las instituciones del Estado Paraguayo como el Instituto Nacional del Indígena (INDI), el Ministerio de Defensa y el entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR)-hoy Indert-, juntamente con el apoyo de organizaciones civiles, emprendieron el proceso de reubicación de grupos indígenas de la parcialidad Ava Guaraní o Ava Chiripa, situados en propiedades privadas, ubicadas dentro de la zona de afectación del embalse, según área expropiada por Ley N° 752/79”.

Indicaron que los trabajos de traslado para el reasentamiento fueron realizados en abril de 1982 y “se enmarcaron dentro de los parámetros del Proyecto ‘Guaraní’, delineado por organizaciones indigenistas, cuyos objetivos generales giraron en torno a llevar a cabo el reasentamiento de las comunidades indígenas afectadas por la obra de Itaipú, de tal modo a evitar los efectos negativos en las mismas”.

Lea más: Itaipú y Brasil piden disculpas a los avá guaraní por violaciones de DD.HH.

Recordaron que el proceso de traslado fue ejecutado por representantes del Proyecto “Guaraní”: la Asociación Indigenista del Paraguay (AIP), con el apoyo de la Asociación de Parcialidades Indígenas (API) y la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) con la coordinación del INDI y el apoyo de las FFAA.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“La Entidad Binacional, margen derecha, financió la adquisición de 2.000 hectáreas, que fueron transferidas al INDI a los efectos de la creación de dos comunidades: Koeyu e Itabo, para el reasentamiento de los grupos indígenas afectados por el embalse; y que luego serían transferidas a estas comunidades a título gratuito”, resaltaron.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agregan que otros dos inmuebles serían donados para la creación de otras dos comunidades, Kirito (1.012 has) y Yukyry (2.000 has): “Estas serían donadas por la Conferencia Episcopal Paraguaya y el Estado Paraguayo respectivamente”.

“La población indígena determinada en base al programa propuesto en el Proyecto ‘Guaraní’ de Reasentamiento de las Comunidades ‘Ava Guarani’ presentado y solicitado ante la Itaipú, por la Asociación Indigenista del Paraguay, la Asociación de Parcialidades Indígenas y la Conferencia Episcopal Paraguaya, fue reasentada en 4 (cuatro) inmuebles, con la dimensión total descrita de 5.012 ha, cumpliendo con el pedido del INDI”, según explicaron.

Lea más: Organizaciones piden reparación de Itaipú para los Ava Guaraní

Finalmente, señalan que “de esta manera, Itaipú Binacional, margen derecha, colaboró activamente con la reubicación de los grupos indígenas de la parcialidad Ava Guaraní, ubicados dentro del área de embalse expropiado, cumpliendo con lo solicitado por el INDI, institución rectora de las políticas indigenistas en el Paraguay y bajo los delineamientos propuestos por las organizaciones civiles que formaron parte del Proyecto Guaraní”.

Piden igual trato

Los representantes de comunidades indígenas asentadas en Paraguay y en Brasil, del Pueblo Ava Guaraní Paranaense, enviaron en marzo pasado una nota al presidente de la República, Santiago Peña, y al director general de Itaipú, Justo Zacarías, en el que les reiteraban el reclamo para la reparación de los daños que les causó la construcción de la represa, y pedían igual trato que en Brasil.

“Al igual que nuestros hermanos del Brasil, también del lado paraguayo hubo traslado forzoso y pérdida territorial, sin la reparación ni reconocimiento adecuado, según los estándares nacionales e internacionales de protección a los derechos que amparan a los pueblos indígenas”, señalaron los firmantes Juan Cristóbal Martínez, Lino César Pereira y Óscar Reinaldo Martínez, entre otros.

Lea más: Nativos desalojados por obras en Itaipú piden al Estado paraguayo restitución de tierras

Agregaron que “la reparación por los daños causados por esta empresa binacional debe tener reparación equitativa, justa e igual para todos los indígenas, ya que somos un grupo transfronterizo, con la misma identidad cultural y territorial, aunque nuestro territorio haya sido dividido por fronteras nacionales”.

Alentaron a las autoridades de nuestro país “a emular estos avances y también a iniciar los trámites concretos de restitución territorial que podrán albergar a las familias que fueron desplazadas”, pidiendo no quedar atrás respecto a pueblos del Brasil.