Productos frescos y buenos precios en feria en la Costanera

Productos frescos y a costos accesibles se consiguen en la ya tradicional feria de la agricultura familiar que se realiza en la Costanera de Asunción, donde productores nacionales ofertan sus productos al público en general.

Cerdo, zarzamora y suero son algunos de los productos que compran quienes acuden a la misma, todos a buen precio y de buena calidad.

“Traemos los mejores productos frente a la Policía Motorizada. Le esperamos a todos con buen precio y buena calidad, sin insecticidas, sin conservantes. Lechuga tenemos 3 por G. 10.000, tenemos zanahoria a G. 5.000 el mazo, tenemos berro 2 por G. 5.000, choclo G. 15.000, tenemos tomatito cherry, tenemos rabanito dos por G. 5.000, apio 3 por G. 5.000, hay acelga, variedad de producto, tenemos pepinos a G. 5.000 el kilo, melón G. 5.000, baratísimos y les esperamos hasta agotar stock”, relató Junior Melgarejo, productor de Itá.

Otro de los productos de temporada más buscados es la frutilla, la cual está a partir de G. 25.000 el kilo en las tiendas de los granjeros.

Ofrecen frutas varias

También con el cambio de temporada inicia la época del melón, ya que con el calor, se consume más para refrescar el cuerpo.

“Ahora ya tenemos meloncito japonés, que es para refrescarse, para hacer juguito, para la temporada de verano, más para clericó; tenemos piña, melón nacional, melón japonecito y la frutilla. Combo le podemos hacer para la ensalada de fruta. Frutilla lo que lleva más la gente, esta es la temporada última, hasta este mes ya y se acaba ya”, indicó Laura Leiva, de Itá.

Además de las frutas y verduras, las carnes varias, desde gallina casera, hasta cerdo, este último mayormente consumido en los guisos que se preparan en los hogares.

“Gallina casera, huevo casero, huevo de pato, huevo de guinea. Oikoite. Suelo participar, cada vez que vienen, yo vengo a llevar queso Paraguay, ya compre queso Paraguay de ellos, bastante. ”Oi la producto porã”, destacó Mario Delgado, un cliente de la feria.