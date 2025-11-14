Esto dice la ministra de Trabajo sobre posibles feriados para fin de año

El Poder Ejecutivo tiene la intención de declarar un feriado más este año que podría ser el viernes 26 de diciembre o de igual manera, tampoco se descarta un asueto el viernes 2 de enero del 2026.

Al respecto, la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, confirmó que tal idea existe, aunque aseguró que “todavía el Gobierno no ha tomado ninguna decisión” concreta.

También alegó que por Ley, el presidente Santiago Peña puede declarar hasta tres feriados por año y por lo que resta del 2025 aún se pueden decretar dos, ya que el único hasta ahora se dio tras la clasificación de la Selección Nacional al mundial en septiembre.

“Se está haciendo una evaluación, pero el Gobierno no ha tomado ninguna decisión”, alegó Recalde.

“No depende de los empresarios”

Otro punto que mencionó la funcionaria es que la declaración de algún feriado “no depende de los empresarios”, sino, la decisión recae completamente sobre Peña.

Algunos gremios y políticos opositores coincidieron en que cualquiera de los dos posibles feriados no traerían mayores beneficios, aunque para la ministra, con el aguinaldo también durante el mes de diciembre, se podría movilizar considerablemente la economía, principalmente con el turismo interno. “Estamos considerando; el diálogo y las mesas van a estar abiertas”, concluyó.

