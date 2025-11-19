¡Atención! ANDE da a conocer cuándo definiría su reajuste tarifario

El titular de la ANDE, Ing. Félix Sosa, enfatizó que el estudio tarifario busca proteger a la mayoría de los usuarios, asegurando que “en ningún momento se va a tener un reajuste tarifario, como mínimo, a un 90% de la población paraguaya”.

Sosa explicó que vienen realizando un análisis desde hace unos dos años con, apoyo de una consultoría internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que apunta a mejorar los ingresos de la estatal para obras de infraestructura. ‘La única forma de mejorar la calidad de servicio es ejecutando obras de infraestructura eléctrica contempladas en el plan Maestro de ANDE’, dijo.

Consultado sobre la fecha de aplicación del posible reajuste, que en principio se enfocaría en sectores de mayor consumo, como ya ocurre con la criptominería, Sosa no dio una fecha concreta, pero acotó que la definición está próxima.

“Nosotros todavía no tenemos definido en qué momento se va a realizar esa redistribución tarifaria... pero estamos para el fin de año, los primeros meses del próximo año, nosotros ya tendríamos una definición de cómo se va a ir implementando esa tarifa técnica bien transparente para toda la ciudadanía”, señaló.

ANDE prevé aumento gradual de la tarifa

El presidente de la ANDE enfatizó que, de implementarse, la aplicación no sería inmediata ni total. “Nunca en una sola vez. Siempre en forma gradual, en forma transparente”, afirmó.

Destacó que los estudios tienen en cuenta factores como el costo de generación y las inversiones necesarias para el sistema eléctrico, y el futuro de la tarifa de Itaipú, cuyo posible abaratamiento impactaría “positivamente” en los recursos de la institución.