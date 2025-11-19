Defensa costera de Concepción: detalles de obras previstas y de las firmas que ofertaron

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que seis firmas ofertaron en la licitación para la ampliación de la defensa costera de Concepción (ID N.º 468263). De acuerdo con los datos, la obra beneficiará a cerca de 70.000 habitantes.

La iniciativa incluye trabajos de drenaje, una avenida costanera y un parque lineal, componentes que impulsarán el desarrollo urbano, promoverán el turismo y mejorarán la movilidad sostenible, al tiempo de resguardar el entorno natural y elevar la calidad de vida de los residentes.

Los oferentes

El Consorcio Norte, integrado por Tecnología del Sur S.A.E. y Compañía de Construcciones Civiles S.A., presentó una oferta de G. 89.727.559.193. Por su parte, Benito Roggio e Hijos S.A. ofertó G. 124.671.949.615, mientras que Tecnoedil S.A. Constructora propuso G. 99.671.652.945.

Las empresas LT S.A. y TOCSA S.A. presentaron propuestas por G. 88.809.640.992 y G. 102.387.261.360, respectivamente. Finalmente, el Consorcio Costero G, conformado por T&C S.A. y Black S.A., ofertó G. 92.159.193.565.

Todas las propuestas sobrepasaron el precio de referencia de G. 79.684.337.985 de la convocatoria.

A partir de ahora, el Comité de Evaluación dispondrá de 20 días hábiles —prorrogables por otro periodo similar— para emitir su recomendación de adjudicación.

Descripción y alcance de las obras

El proyecto contempla un trazado de 8 km qur será ejecutado por etapas. En esta primera fase, se extenderá desde el barrio San José Olero hacia el norte por 1.650 metros hasta el puerto de Concepción, y desde el puerto 400 metros al sur, hasta la salida a la calle Eligio Ayala.

Las mejoras incluyen la rehabilitación y ensanchamiento del muro de defensa existente, con la ejecución de terraplenes mediante refulado y la incorporación de protecciones de taludes y obras de contención.

Sobre el nuevo coronamiento del muro se desarrollarán obras de urbanización correspondientes al primer tramo de la Avenida Costanera y del Parque Lineal, que permitirán integrar el sistema de defensa al entorno urbano y generar espacios públicos seguros y funcionales.

Intervenciones hidráulicas

Esta fase contempla la provisión y montaje de tuberías de acero, válvulas, accesorios y conexiones; la reparación de bombas existentes; y la adecuación de tableros eléctricos, transformadores, generadores y equipos de izaje necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de bombeo.

Asimismo, se realizarán trabajos de limpieza, acondicionamiento y excavación en las zonas de succión y descarga, mantenimiento de canales, obras civiles complementarias y otras acciones destinadas a asegurar la operatividad integral de la defensa costera.

Con esta primera etapa se recuperará plenamente la funcionalidad del sistema de defensa y se establecerán las bases técnicas para una Segunda Etapa de mayor alcance. El proyecto integra infraestructura hidráulica, desarrollo urbano y mejora del espacio público bajo una visión sostenible, orientada al bienestar de toda la ciudadanía.