¡Atención conductores! Desde hoy habrá desvíos en la ruta PY02 en Ypacaraí

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que este jueves 20 de noviembre, de 06:00 a 18:00, se implementarán desvíos temporales en la ruta PY02, entre los kilómetros 39,6 y 47, en Ypacaraí, para permitir el montaje de vigas transversales del futuro paso superior en la compañía Pedrozo.

Para los vehículos que circulan en sentido Asunción – Ciudad del Este, el desvío se iniciará en el centro de Ypacaraí, tomando la calle Mariscal López con dirección a Pirayú. El desvío principal estará situado a la altura del kilómetro 39,6, desde donde el tránsito será redirigido por el ramal Pirayú–Azcurra.

En sentido Ciudad del Este – Asunción, los vehículos livianos podrán utilizar como rutas alternativas el tramo Caacupé–Atyrá (km 50), la ruta Cabañas–Ypacaraí y la avenida Guillermo Naumann en dirección a San Bernardino, para luego reincorporarse a la ruta PY02.

Con respecto a los vehículos pesados, estos deberán desviar en la zona de Pedrozo (km 47), tomando la ruta Ypacaraí–Pirayú (lado norte) y continuando hacia San Bernardino por la avenida Guillermo Naumann. Asimismo, en el km 86, los camiones de gran porte serán orientados hacia la ruta Itacurubí–Piribebuy.

Obras en ejecución

El montaje de vigas forma parte de las obras que el MOPC ejecuta en el cruce Pedrozo, donde se construyen un paso superior vehicular y una pasarela peatonal inclusiva. Estas infraestructuras beneficiarán a aproximadamente 56.000 personas, mejorando la seguridad vial, agilizando el tránsito y reduciendo el riesgo de accidentes en un punto de alto flujo vehicular.

Las intervenciones corresponden al paquete de Obras Adicionales de la ruta PY02, incluidas en la Adenda N° 5 del contrato con la concesionaria Rutas del Este SA, integrada por Sacyr y Ocho A, representada por Juan Carlos Pettengill, hijo del senador Luis Pettengill.

Las modificaciones incluidas en esta adenda, por un monto de G. 42.311.403.816 (sin IVA), contemplan tres obras principales: Pasarela peatonal en Pedrozo (km 47,6), paso vehicular elevado en el cruce Jhugua Jhu–Pedrozo (km 47), que reemplazará al semáforo existente, y otro paso superior en Costa Pucú (circunvalación de Caacupé, km 59,1).

Operativo y recomendaciones

Durante la intervención se contará con personal banderillero, apoyo de la Patrulla Caminera y señalización completa en todos los accesos a los desvíos. Estos trabajos estaban inicialmente previstos para el domingo 16, pero fueron reprogramados debido a las condiciones climáticas adversas.

El MOPC insta a los usuarios a planificar sus desplazamientos con anticipación, respetar las indicaciones del personal en sitio y circular con precaución por los tramos alternativos habilitados.

Rutas del Este ya fue beneficiada con varias adendas

Vale señalar que el MOPC ya benefició al consorcio Rutas del Este con siete adendas. En total, la Adenda Nº 5 suma G. 42.311 millones (sin IVA). Con las cuatro adendas anteriores (2, 3 y 4), firmadas en 2020, 2022 y 2023, la institución ya autorizó pagos adicionales por unos US$ 50 millones al consorcio, siempre por obras complementarias adjudicadas sin licitación.

El esquema de pago establece que la concesionaria cobra una vez habilitada las obras complementarias y, además, recibe un pago anual de la inversión por operación, conservación y mantenimiento.

Se desconoce lo autorizado en la adenda 6, pero lo cierto es que en abril de este año, el MOPC firmó la Adenda Nº 7 con Rutas del Este, que incorpora la autopista elevada de 4 km en Luque y la ampliación de las rutas Luque–Areguá y Luque–San Bernardino.

En este caso, la empresa financiará los trabajos, pero se quedará con la recaudación del peaje en la ruta Luque–San Bernardino, además de recibir pagos adicionales durante el plazo de la concesión.