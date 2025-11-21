Pobladores de Luque y Areguá afectados por interrupciones del servicio de subestación de ANDE

Según la ANDE, funcionarios de la Gerencia Técnica ya se encuentran trabajando arduamente en la mencionada Subestación Luque para subsanar el inconveniente.

“A fin de minimizar las zonas afectadas con el fuera de servicio, la carga de la Subestación Luque está siendo transferida hacia otros centros de distribución, hasta tanto se solucione el inconveniente”, indicaron.

Además, pidieron disculpas por los inconvenientes causados a sus clientes por la falta del suministro eléctrico en las zonas afectadas.

Ante las consultas sobre el motivo del fuera de servicio y la cantidad de personas afectadas por esta situación, desde la ANDE contestaron que por el momento solo manejan estos datos y que luego se ampliará la información. “Ampliaremos la información por este medio, sobre los trabajos para la reposición total del servicio”, finalizaron.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy