Intenso movimiento de turismo de compras en Encarnación tras feriado XXL en Argentina.

La ciudad de Encarnación recibe en promedio a 15.000 personas a diario desde este viernes, según datos de la Oficina Regional de Migraciones. Los datos corresponden a ingresos por el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz. Además, de este número, más del 80% corresponde a tránsito vecinal fronterizo (TVF), cruce que se realiza por un corto periodo de tiempo y solamente para un área cercana a la ciudad de frontera.

Este dato no es menor, porque induce a que la mayoría de los cruces se realizan con la intención de hacer turismo de compras o realizar consumo en locales gastronómicos y de entretenimiento en la capital de Itapúa. Por su parte, el sector gastronómico refiere un aumento en la cantidad de clientes provenientes principalmente de Argentina y Brasil.

El Circuito Comercial de la ciudad de Encarnación, ubicado en la zona cercana al puente internacional, experimenta un aumento en ventas con relación a años anteriores. No obstante, el presidente de la Asociación de Comerciantes del Circuito Comercial, Daniel Ferreira, estimó que en materia de ingresos económicos para el sector no es muy cuantiosa la diferencia.

Según explicó Ferreira, el volumen de clientes aumentó, pero el poder adquisitivo del comprador no es el óptimo, lo que hace que haya pocas ventas en relación con la gran cantidad de personas que circulan por el sector comercial. En contrapartida, no quiere decir que no ha mejorado la situación, pero existe un trecho importante por el que mejorar.

Impacto del feriado en Argentina

El feriado XXL (extra largo o muy grande) en el vecino país, llamado así por los lugareños, se debe a que el Gobierno decretó día no laborable el viernes 21, mientras que el próximo lunes 24 es feriado por el Día de la Soberanía en Argentina. Esto da un respiro de cuatro días a los trabajadores para que aprovechen para hacer turismo.

En ese orden de ideas, la ciudad de Encarnación es una de las opciones elegidas por visitantes, principalmente de la provincia de Misiones. No obstante, también se registra el retorno de tours de compras que se realizan desde otros puntos de Argentina, aunque en menor medida.

La característica del turista del vecino país es que realiza un turismo efímero, que es beneficioso para el sector comercial y gastronómico, pero no así para el sector hotelero. El visitante viene temprano y retorna a su ciudad por la tarde o noche, debido a la cercanía y las facilidades de hacer el cruce internacional.

Según datos de la Asociación de Hoteleros de Itapúa, más del 60% de los clientes son provenientes de otros puntos del país, es decir, mayoritariamente beneficiados por el turismo interno. En Encarnación hay una disponibilidad de más de 3.700 camas en el sector hotelero, mientras que en Itapúa la cifra alcanza las 5.500.