Más de 3.000 comercios ofrecerán descuentos por el Black Shopping Weekend

Este lunes se realizó el lanzamiento del Black Shopping Weekend, evento en el cual, durante tres días, los clientes podrán acceder a descuentos y beneficios especiales. Al respecto, el presidente del gremio, Andrés Kemper comentó sobre la preparación y expectativas para el Black Shopping Weekend, destacando la variedad de rubros y descuentos que ofrecerán al público los más de 3.000 comercios que participan en los 19 centros comerciales del país.

“Con tantos tipos de rubros (cama, mesa, baño, gastronomía, electrónica, entre otros) es difícil precisar todos los descuentos que habrán. Pero sí podemos asegurar que se dispondrán promociones de todo tipo, coincidiendo con el cambio de temporada y generando competencia para atraer al cliente”, explicó Kemper.

El presidente indicó que, los shoppings no solo ofrecerán ofertas en diferentes productos, sino que complementarán la iniciativa con regalos por compras. También incluirán ambientación festiva, música en vivo y “promociones relámpago”.

Bancos ofrecerán beneficios

Además los consumidores contarán con los beneficios de las entidades bancarias que se suman a la campaña ofreciendo cuotas sin interés y, en algunos casos, reintegros adicionales dependiendo de la tarjeta y del centro comercial.

De esta manera, se suman con ofertas imperdibles: el Shopping Mariscal, Paseo La Galería, Pinedo Shopping, del Sol, Villamorra Shopping, Shopping Multiplaza, San Lorenzo Shopping, Fuente Shopping de Salemma, Shopping Mariano, Mall Excelsior, Paseo Alameda, Paseo 1811, Century Plaza Lambaré, Paseo Vía Allegra, Plaza Madero, Plaza Norte, Estación Los Jardines, Distrito Perseverancia, Shopping París, Lago Shopping, Costanera Shopping e Shopping Dubai.

Desempeño del sector

En dialogó con ABC Color, el titular de la CCCPy se refirió al desempeño comercial del sector este año, y destacó que el tráfico de clientes creció un 18% y las ventas un 12% en promedio hasta octubre. “Nuestro pronóstico es mantener estos niveles de crecimiento hasta fin de año y cerrar el 2025 con buenos porcentajes”, aseguró.

Sobre los rubros con mayor movimiento en ventas este 2025, indicó que los artículos informáticos y electrónica suelen liderar, impulsados por el turismo de compras que se logra con la llegada de visitantes al país durante eventos y conciertos internacionales, como la Copa Sudamericana o el próximo concierto de Shakira.

Crecimiento de los centros comerciales

En lo que refiere al crecimiento de los centros comerciales, precisó que siguen creciendo y se refleja con la inauguración de nuevos centros comerciales, como el Shopping Dubái en Pedro Juan Caballero, y durante el año también se abrió Paseo Guaraní en Itauguá.

Para el próximo año, mencionó que está prevista la inauguración del Central Mariscal, que corresponde a la ampliación del Shopping Mariscal, así como el inicio de la obra de ampliación del Shopping del Sol.

Otro punto abordado, fue la generación de empleo, mencionó que un posible feriado podría afectar la contratación temporal en momentos de mayor facturación, aunque el dinamismo económico del sector no se ve limitado.

“Sería importante que se dé previsibilidad al empresario, ojalá se pueda generar el decreto en la primera semana de diciembre para tomar las medidas a tiempo y con una buena planificación”, concluyó.