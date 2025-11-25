Vea en qué fecha se iniciará el cableado subterráneo en la calle Presidente Franco

Durante el encuentro entre funcionarios de la ANDE, representantes de las empresas telefónicas y la DNIT se realizaron los últimos ajustes y detalles necesarios para que las prestadoras de servicios de telecomunicaciones puedan iniciar el cableado subterráneo a partir del 1 de diciembre de este año, en el marco del Proyecto “Centro Brilla”, encabezado por la Oficina de la Primera Dama, el Gobierno del Paraguay y la ANDE.

La empresa estatal informó que en ese contexto, continúan esta semana trabajando para concluir la totalidad de las obras civiles, así como la instalación completa del sistema de iluminación pública, que incluye cableado y montaje de luminarias en todo el tramo desde Antequera hasta Hernandarias.

Asimismo, desde el 1 de diciembre, la institución prevé iniciar el tendido de las líneas troncales de distribución, compuestas por conductores de 4 x 70 mm2, además de la instalación de kits de derivación de 4 x 25 mm2, que permitirán realizar conexiones seguras hasta los medidores de los clientes, indicaron.

Esta obra forma parte de las actividades orientadas a preparar a la capital del país para su 500° aniversario en el año 2037, con el mejoramiento de la infraestructura eléctrica, el ordenamiento del cableado aéreo y la articulación interinstitucional necesaria para avanzar hacia una ciudad más moderna, segura y organizada.

