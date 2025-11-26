Campaña de ANDE ante posible tarifazo: conocé los aparatos que usan más energía

Bajo el lema “¿Sabías cuánto consumen tus aparatos eléctricos?”, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) busca educar a la ciudadanía sobre la importancia de la eficiencia.

Según la publicación institucional, “entender tu consumo mensual es el primer paso para usar la energía de forma más eficiente y ahorrar mucho más, manteniendo la comodidad en tu hogar”.

La iniciativa cobra especial relevancia tras las declaraciones del Ing. Sosa, quien adelantó que, si bien el reajuste de la tarifa técnica no afectará a más del 90% de la población paraguaya, sí busca fortalecer los ingresos de la institución para invertir en infraestructura.

Con la posibilidad de que nuevos costos se apliquen a sectores específicos, conocer el consumo se convierte en una herramienta para la economía familiar.

Grandes consumidores del hogar, según la ANDE

El desglose de la ANDE muestra claramente qué electrodomésticos tienen el mayor impacto en la factura, basándose en proyecciones referenciales de potencia y tiempo de uso.

El indiscutible campeón del consumo, especialmente en la época de altas temperaturas, es el acondicionador de aire en frío (1500 W), utilizado unas ocho horas por día. Su consumo promedio mensual asciende a 360 kWh, lo que se traduce en un costo de aproximadamente G. 156.784.

Le siguen de cerca dos aparatos de alta potencia que, con tan solo dos horas de uso diario, disparan el consumo: la ducha eléctrica (5000 W) y el horno eléctrico (5000 W). Ambos aparatos consumen 300 kWh al mes, equivalente a unos G. 130.653 cada uno.

Estos datos subrayan que los equipos de calefacción o que generan calor de forma rápida son los más costosos de mantener.

Consumo constante

El estudio también aborda los aparatos de uso diario. La heladera (400 W), con un uso proyectado de 12 horas por día, es un consumidor constante y suma unos 144 kWh/mes, con un valor aproximado de G. 62.713. Este es un recordatorio de que revisar la eficiencia y el estado de la refrigeradora es vital para el ahorro.

Otros electrodomésticos, aunque utilizados en menor tiempo, también contribuyen significativamente.

La plancha (1000 W), con 2 horas de uso diario, gasta 60 kWh/mes, con un costo de G. 26.131. Por último, un foco común (100 W) encendido ocho horas por día representa un gasto de 24 kWh/mes, equivalentes a G. 10.452.

Con estos datos, la ANDE parece impulsar a los usuarios a evaluar sus hábitos. En un momento de transición para la tarifa eléctrica en Paraguay, la campaña subraya que el camino hacia la eficiencia no solo pasa por las decisiones gubernamentales, sino por la acción individual en cada hogar.