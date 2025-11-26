“No hay desempleo en Paraguay”: ministro dice que su afirmación fue sacada de contexto

Esta semana, el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez participó junto a otros representantes del Poder Ejecutivo de la presentación en Asunción de la edición de 2026 del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, acto durante el cual dio un discurso en el que, según se reportó, dijo que “no hay desempleo” en Paraguay y que “el que trabaja es porque no quiere”.

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, el ministro afirmó que se trata de una frase que fue “sacada de contexto” de un discurso “de dos horas” en el que hablaba de que “el verdadero problema (en Paraguay) es el subempleo y no tanto el desempleo”.

Argumentó que Paraguay tiene actualmente una tasa de desempleo de alrededor del 6 por ciento, poco más de dos puntos por encima del nivel considerado “normal” a nivel internacional, de entre 3,5 y 4 por ciento. “Sobre una población que trabaja de 3.200.000 personas”, esos dos puntos de diferencia equivalen a unas 60.000 personas, dijo.

Insistió en que el “verdadero problema” yace en que hay una “masa con empleo de baja calidad” y que esa situación debe ser contrarrestada por medio de la industrialización.

“La industria nos saca de un nivel de empleo de salaros bajos a salarios altos, pasamos a dar valor a los productos y las empresas pueden pagar mayores salarios”, afirmó. “El desempleo siempre es malo, pero tenemos que enfocarnos en elevar el nivel de los sueldos y los empleos”.

“La mejor materia prima”

El ministro Giménez afirmó que Paraguay cuenta con “la mejor materia prima en términos de capacidades humanas”, con una población que es considerada “altamente entrenable” por las empresas e industrias internacionales que emplean mano de obra paraguaya.

Sin embargo, enfatizó que es necesario “dar pasos importantes” en la educación laboral por medio de escuelas y universidades técnicas en las cuales los jóvenes paraguayos puedan especializarse.