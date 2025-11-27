¡Atención, conductores! Habrá desvíos en la encarecida e interminable ruta Remanso–Falcón

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que este domingo 30 de noviembre implementará desvíos en la ruta PY09, tramo Remanso–Falcón, entre las 06:00 y las 12:00. La medida responde a los trabajos finales de rehabilitación y duplicación de la obra, que ya lleva cuatro años en construcción, sufrió un millonario encarecimiento y hasta presentó desperfectos antes de inaugurarse.

El sector afectado comprende ocho kilómetros, y los desvíos estarán habilitados únicamente para vehículos livianos. Los camiones y rodados de gran porte no podrán circular durante la ejecución de las tareas.

El MOPC aseguró que las rutas alternativas estarán debidamente señalizadas y recomendó a los conductores que planifiquen sus viajes, manejar con precaución y seguir las indicaciones del personal de obra y de los agentes de la Patrulla Caminera, quienes estarán dirigiendo el tránsito.

Desvíos previstos

En sentido Remansito–Puerto Falcón, el tránsito será desviado hacia la ruta D075, luego a la ruta Chaco-i, posteriormente a la PY12 y finalmente se retomará la ruta Falcón–Clorinda.

En sentido Puerto Falcón–Remansito, el desvío seguirá el recorrido PY12 – Chaco-i – D075 y luego se reincorporará a la ruta Falcón–Clorinda.

Desde el Puente Héroes del Chaco hacia Puerto Falcón, el tránsito se desviará por la ruta Chaco-i, luego la PY12 y finalmente volverá a la ruta Falcón–Clorinda.

En todos los casos, los desvíos utilizarán una sola calzada, salvo en tramos con doble vía, donde el tránsito será separado de forma ordenada para facilitar la circulación.

El MOPC solicita que se respeten las señalizaciones provisorias, reducir la velocidad y acatar las indicaciones del personal en la zona de obras. La colaboración de los conductores es clave para avanzar en esta obra estratégica para la conectividad y la logística del país.

Obra con retrasos y sobrecostos

El proyecto de duplicación y mejoramiento del tramo Remanso–ruta PY09 (Vista Alegre)–Puerto Falcón, de 19,2 kilómetros, fue adjudicado en noviembre de 2021 por el MOPC. Cuatro años después, la obra sigue inconclusa, acumula un millonario sobrecosto y, para colmo, ya presentó desperfectos que debierar reparar.

Según los registros del proyecto, la obra debía culminar en noviembre del año pasado, después de varias reprogramaciones. Los trabajos están a cargo del Consorcio Puerto Falcón, integrado por Benito Roggio e Hijos S.A. y L.T. S.A., representado por Óscar Franco y Omar Bustos.

El monto inicial fue de G. 158.351 millones; sin embargo, tras el convenio modificatorio N.º 1 (adenda), el costo se elevó a G. 190.020 millones.