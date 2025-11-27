Yacyretá conforme con la tarifa política de hoy, pero olvidan que aumentará su deuda

El Acuerdo Peña/Milei sobre la tarifa de Yacyretá fue puesto en vigencia el 11 de junio último, por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Argentina, mediante la Resolución 288/25.

La Resolución de referencia oficializa la nueva modalidad de pago -US$ 28/MWh- por la energía que entrega la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) a Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA y a la ANDE.

“En definitiva, le bajan la tarifa a la Argentina, también le van a bajar al Brasil en Itaipú, pero en el Paraguay insisten con que la tarifa local debe subir”, apuntaba uno de los técnicos con cierta ironía.

Destacaban que, en concepto de “Cesión de Energía” - de la paraguaya en Yacyretá al sistema argentino - de enero a octubre del presente año deben acreditar al Paraguay US$ 45 millones.

Solo US$ 31 millones por cesión de energía

“El director de Yacyretá, Luis Benítez, informaba recientemente a los periodistas en la zona de obras de la central Aña Cuá, ocasión en que reactivaron esa obra, luego dos años de suspensión, que la deuda argentina con nuestro país por cesión era solo de US$ 31 millones, sin aclarar a que meses correspondía”, advirtieron.

Señalaron también que si la binacional, “para fines contables”, aplica la tarifa de la Nota Reversal de 1992, que no fue aprobada por el Legislativo nacional, de US$ 30/MWh (1 MWh = 1000 KWh), o US$ 51/MWh si se le aplica el factor de ajuste, multiplicado por toda la energía que produjo Yacyretá entre enero y octubre se tendría un total facturado de US$ 647 millones.

“... Pero, con el pago a cuenta de US$ 28/MWh, aplicado desde junio, se puede concluir que la recaudación de la EBY alcanzó US$ 178 millones”, apuntaron nuestras fuentes y agregaron que, la diferencia, o sea US$ 469 millones, según el Acuerdo de referencia la van a compensar con la deuda, que no fue auditada, “que supuestamente tendría la EBY con el Tesoro argentino”.

Por su parte, el jefe financiero paraguayo de la EBY, Federico Vergara, también en la zona del Aña Cuá en ocasión de la reactivación de las obras de la futura centralita, sostenía una versión algo diferente: “Ellos están pagando los 28 dólares establecidos ... y se hace la transferencia sin mayor trámite”. Destacó además la “nueva regularidad” en los flujos de fondos, que permite a la EBY “tener una planificación financiera “muy importante”.

¿De que deuda o deudas se trata?

Vergara añadía que están atendiendo “las obligaciones acumuladas” y que proyectan “una reducción del nivel de endeudamiento de la entidad binacional con sus proveedores por unos US$ 60 millones en 2026”.

El jefe financiero no mencionó empero la deuda que en Argentina aún reclaman que se pague, cuyo monto se desconoce en el Paraguay.

Según el frutado arreglo Cartes-Macri el saldo de la misma ronda los US$ 4.000 millones, pero los que se opusieron a ese arreglo hablan de montos que superan inclusive la barrera de los US$ 20 mil millones.

El director Benítez mencionaba una deuda pendiente de US$ 31 millones, pero por cesión de energía. Nada dijo de los aproximadamente US$ 1.500 millones que la EBY debe al Estado paraguayo en “razón de territorio inundado”.