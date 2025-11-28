Acabar con despilfarros en Itaipú se proponen en el Legislativo brasileño

El proyecto de ley para acabar con el despilfarro en Itaipú, que aún transita los primeros tramos del proceso de sanción y promulgación de una ley, fue presentado por el senador Esperidiao Amin del PP-SC (Partido Progresista, Santa Catalina), progresista de nombre, pero conservador ante los reclamos sociales, según se pudo saber.

Tras su aprobación en la Comisión de Infraestructura del Senado, la propuesta pasa a la Comisión de Asuntos Económicos y, posteriormente, si no a otra comisión, a la plenaria de esta instancia del Legislativo. Luego sobrevendrán los trámites correspondientes a la Cámara de Diputados.

La decisión legislativa fue publicada por la Agencia Senado, así como por otros espacios de la red.

La agencia Senado añade que el dictamen aprobado incorpora una enmienda del senador Laercio Olveira (PP - SE), según la cual la ley, de aprobarse, comenzará a regir en el 2027, con mecanismos de ajuste anual, según la inflación norteamericana y revisiones extraordinarias en casos relacionados con la operación, la seguridad o los costos efectivos de generación.

Regulará reventa de energía en mercado brasileño

Añade que el informe del senador Oliveira sustenta que la definición del techo fortalece la previsibilidad del sector y corrige prácticas que elevaron los costos para el consumidor. Aclaró que el proyecto no modifica el Tratado de Itaipú, “sino que regula la reventa de energía en el mercado brasileño”.

Amin, por su parte, dijo que el proyecto “es una forma práctica de acabar con e despilfarro” y recordó que la binacional pagó todas sus deudas de inversión en el 2023, pero que la tarifa no se redujo proporcionalmente.

“La dirección está exagerando con gastos no operativos, presentados como gastos esenciales”, añadió. En sentido, enumeró la construcción de carreras, e inclusive la asignación de 1.300 millones de reales (US$ 234.058.801) para la COP 30 de la NN.UU.

Explican que la propuesta regirá en Brasil, específicamente sobre la cantidad de energía de Itaipú, que corresponde al Brasil, comercializada por la ENBpar y, aunque se trate de una perogrullada, especifican que no alcana a la parte paraguaya, eventualmente cedida al país”.

Tarifa del Acuerdo Peña/Lula en Itaipú vence en 2026

La tarifa vigente de Itaipú, por el Acuerdo Santi/lula trepa a US$ 19,28/KWmes, pese a que la binacional saldó su deuda en febrero de 2023. Su período de vigencia abarca los años 2024, 2025 y 2026.