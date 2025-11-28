Asociación Hotelera de Itapúa expectante a resultados del feriado post Navidad

Los feriados largos ya habían generado un considerable aumento de los ingresos en hotelería y gastronomía en el departamento de Itapúa, según el presidente de los hoteleros, Andy Sbardella. Ahora, el sector se mantiene expectante al comportamiento durante diciembre ante el anuncio de un feriado el viernes 26.

De igual manera, el empresario aseguró que la Navidad presenta un escenario diferente debido a su carácter familiar, ya que históricamente para Año Nuevo y los primeros días de enero la cantidad de reservas se dispara, algo que ya ocurrió y el número está “al 100%”.

Asimismo, mencionó que se dará la “primera experiencia real” con un feriado largo inmediatamente posterior a la Navidad, por lo que hasta ahora no hay una referencia estadística para predecir su impacto.

“Realmente para esa fecha (2 de enero) igual ya tenemos ocupación 100%, independientemente de lo que pueda tener un feriado o no. La primera semana de enero siempre es la fecha más alta de la hotelería aquí en Itapúa", aseguró y también precisó que además de Encarnación, a la par se promocionan otros destinos turísticos del departamento.

Lea más: Así justifica el Ministerio de Trabajo el feriado del 26 de diciembre