Así justifica el Ministerio de Trabajo el feriado del 26 de diciembre

Ayer, el presidente Santiago Peña adelantó que el viernes 26 de diciembre será feriado, seguido al de Navidad. Cuando se había anunciado la intención, varios gremios y representantes del sector económico expresaron su rechazo, sin embargo, el Ejecutivo no descartaba la idea.

Al respecto, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) dio a conocer “fundamentos laborales y económicos que sustentan” el nuevo feriado.

Según la cartera estatal, existe una combinación de “criterios técnicos con la convicción de que el descanso es parte esencial del bienestar y la productividad” para la medida.

Por su parte, según la ministra Mónica Recalde, hubo un análisis entre la institución a su cargo junto al Ministerio de Industria y Comercio (MIC), la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) y también la Presidencia para determinar que el país “reúne condiciones para establecer este único feriado“.

Carga laboral supera los límites

Según una publicación del MTESS, luego de una recopilación de datos, se pudo demostrar que la carga laboral en Paraguay supera los límites establecidos por ley.

“Los procesos y las encuestas laborales confirman que el trabajador paraguayo acumula 52 horas de trabajo por semana, cuando el máximo legal es de 48. En muchos casos, las jornadas llegan a 9,5 o 10 horas diarias, lo que genera cansancio, estrés y una reducción del rendimiento", detallan.

Asimismo, según Recalde, un trabajador que descansa es uno “que comete menos errores, cuida su salud, evita riesgos y produce más”, por lo que aseguró que el descanso “no es un privilegio”, sino, un derecho. Otro punto que menciona el Gobierno es que los feriados largos supuestamente generaron más de 155 millones de dólares en movimiento económico en sectores como gastronomía, hotelería, turismo y comercio.

Finalmente, la funcionaria sostuvo que el decreto del presidente Santiago Peña se firmaría la próxima semana.

