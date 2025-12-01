Recaudaciones de DNIT crecen 9,2% a noviembre

La recaudación acumulada de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) de enero a noviembre del presente año presentó un crecimiento de 9,2%, que representa un monto total de G. 3,30 billones (aproximadamente US$ 474 millones) más que en el mismo periodo del 2024, de acuerdo con un reporte oficial del ente estatal.

De acuerdo con los datos, en el mes de noviembre del presente año, la DNIT recaudó G. 3,84 billones (US$ 550 millones al cambio actual), lo cual representa un crecimiento de 5% en comparación al mismo mes del año pasado, obteniendo G. 181.253 millones más (US$ 26,0 millones), con respecto a noviembre del año pasado. Con este resultado a noviembre, la DNIT acumula ingresos por valor de G. 39,24 billones (US$ 5.606 millones) en once meses.

Recaudación por sectores

Según los datos oficiales, la Gerencia General de Impuestos Internos en el mes de noviembre recaudó un total de G. 2,34 billones (US$ 335,4 millones) y acumuló en 11 meses un total de G. 22,85 billones (US$ 3.264 millones).

Por otra parte, la Gerencia General de Aduanas en el mes de noviembre alcanzó una recaudación en efectivo G. 1,49 billones (US$ 214,5 millones), acumulando de enero a noviembre, un total de G. 16,39 billones (US$ 2.342 millones).

El crecimiento del mes de los Impuestos Internos muestra la fortaleza de toda la economía en general, considerando que todos los sectores presentaron comportamientos favorables. Con relación al crecimiento de la recaudación de los Impuestos Aduaneros se destacan la importación de aceites esenciales, manufacturas de tejidos; productos químicos; informática y telecomunicaciones