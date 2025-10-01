DNIT recaudó 7,6% más en setiembre

El informe de la DNIT señala que en setiembre la recaudación alcanzó más de G. 3,8 billones (US$ 545 millones), lo cual representa un crecimiento de 7,6% en comparación al mismo mes del año 2024.

La diferencia entre uno y otro ejercicio representa a G. 268.753 millones más (US$ 38,4 millones) ingresados al Tesoro para financiar el gasto público.

El ente refiere que a través de la Gerencia General de Impuestos Internos se recaudó un total de G. 2,2 billones (US$ 328,2 millones), que implica una variación interanual de 5%, equivalente a G. 109.275 millones (US$ 15,6 millones) más.

La Gerencia General de Aduanas, por su parte, recaudó en efectivo de G. 1,5 billones (US$ 216,8 millones), lo que representa una variación interanual de 11,7% respecto al mismo mes del año anterior, equivalente a G 159.478 millones (US$ 22,8 millones) más.

El informe señala que el crecimiento del mes de setiembre de los impuestos internos se ve principalmente explicada por los pagos realizados por el sector de comercio, intermediación financiera, otros alimentos, bebidas y tabaco, telecomunicaciones, información y comunicación.

También se menciona transportes, servicios a los hogares, restaurantes y hoteles; servicios gubernamentales, alquiler de vivienda, servicios a empresas, productos textiles y prendas de vestir, otras industrias manufactureras, entre otros.

Recaudación aduanera

Con relación al crecimiento de la recaudación de los impuestos aduaneros, entre los rubros que incidieron positivamente en la recaudación se destacan: informática y telecomunicaciones; aceites esenciales, perfumes y cosméticos; repuestos (autoparte), bienes de capital, vehiculos, fundición de hierro y acero; manufacturas de tejidos (prendas y complementos de vestir, entre otros.

La DNIT indica que con este resultado logrado la recaudación acumulada al noveno mes del año suma G. 32, 1 billones (US$ 4.591,7 millones), que implica un crecimiento de 9,7%, que equivale a G. 2,8 billones más que en el mismo periodo del 2024.

El organismo de control tiene registrado actualmente 1.250.882 contribuyentes en todo el país, de este grupo el 33,8% tiene el RUC (Registro Único de Contribuyentes) con suspensión temporal o bloqueado para operar.