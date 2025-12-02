Paraguay duplica compras en 2025: más de 15,7 millones de kilos de carne importada

La evolución mensual también describe una tendencia consistente. A partir de mayo las importaciones muestran un avance sostenido que se acelera en el segundo semestre. En junio, julio y agosto se observan valores crecientes que anticipan el fuerte repunte registrado en octubre y noviembre.

En el caso específico de Brasil, el aumento es todavía más notable en el conjunto de subproductos comestibles de origen animal. El volumen importado acumulado desde ese país asciende a 33,1 millones de kilos, cifra superior a los 21,1 millones de kilos registrados en el mismo período de 2024. La variación relativa es del 57% en volumen y del 71,8% en valor, con un flujo de más de US$ 107 millones ingresados por concepto de compras, conforme con datos del Senacsa. La magnitud convierte a Brasil en el proveedor dominante dentro del total importado y muestra que el salto en las importaciones paraguayas está altamente concentrado en este origen.

Al comparar año a año, se observa que prácticamente todos los meses de 2025 superan de manera holgada los niveles alcanzados en 2024. La infografía muestra que los valores más significativos se concentran en el último trimestre, donde los totales casi duplican los de la comparación interanual directa. En términos anuales, los datos sugieren que 2025 cerrará como un año récord de importación de carne y subproductos, tanto por volumen como por valor y por la diferencia frente al comportamiento del mercado el año previo.

En conjunto, la información revela un crecimiento sin precedentes, impulsado por la aceleración del comercio con Brasil y por un entorno en el que las importaciones han pasado a ocupar un papel relevante dentro del abastecimiento interno.

De hecho, varios factores explican el salto en las importaciones de carne durante 2025 en un escenario de importante crecimiento en las exportaciones y una desaceleración de la faena desde julio hasta octubre, pese a que las industrias tenían escalas largas y un volumen significativo de ganado ya comprado. En el mes de octubre la faena de los frigoríficos de exportación se situó en 49% de utilización sobre su capacidad instalada y en noviembre hubo un repunte al 57%.

Desde el sector productivo señalaron que el fenómeno generó dudas sobre por qué, aun con disponibilidad de hacienda lista, no se faenaba al máximo rendimiento posible. Además, de que persiste la preocupación porque Paraguay continúa faenando más de lo que produce, lo que presiona sobre el hato nacional.

Finalmente, y de acuerdo con fuentes oficiales y del sector privado, Paraguay enfrenta una demanda interna elevada, especialmente en periodos de mayor consumo, como el segundo semestre y las semanas previas a fin de año. Para evitar presiones sobre la oferta y limitaciones de stock, la importación está actuando como un mecanismo de estabilización del mercado. Además, de la diferencia de precios: la carne brasileña se comercializa a valores sensiblemente inferiores a los de la producción local, lo que vuelve más competitivo importar antes que abastecerse exclusivamente del mercado interno.

En suma, el crecimiento responde a un conjunto de incentivos económicos, regulatorios y de consumo que confluyen en un año de importaciones históricas.