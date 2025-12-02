¿Seguirá bajando el dólar?: Esto explica el gremio de las casas de cambio

El valor del dólar minorista volvió a descender este martes en el mercado local, profundizando la tendencia registrada en las últimas semanas. La cotización se ubicó en G. 6.770 a la compra y G. 6.900 a la venta, con una caída de 30 puntos en la venta respecto a la jornada anterior.

El comportamiento se suma al retroceso sostenido observado durante el mes de noviembre, cuando la divisa acumuló cuatro semanas consecutivas de baja, aunque esta tendencia ya viene registrando desde mediados del año.

De acuerdo con el análisis del titular de la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay (ACCP), Dr. Gregorio Mayor, este comportamiento de la divisa no es un fenómeno aislado en el país, sino que forma parte de un ajuste que también se observa en los mercados regionales y globales.

Explicó que esta dinámica está influenciada por las señales emitidas desde Estados Unidos, donde la administración del presidente de dicho país Donald Trump manifestó su intención de promover una devaluación del dólar para estimular la competitividad de las exportaciones norteamericanas.

En cuanto a las perspectivas para diciembre, el sector no prevé un giro brusco en la trayectoria del tipo de cambio. El movimiento comercial de fin de año podría generar un leve aumento de la demanda de dólares —particularmente por parte de quienes salen del país por vacaciones—, pero no se proyecta un repunte significativo.

Ajustes en productos importados

Además detalló que la continuidad de un dólar más barato ya se siente en el mercado interno. Añadió que con un tipo de cambio más bajo, los productos importados tienden a registrar ajustes en sus precios, lo que beneficia al consumidor final y más en el contexto de las fiestas de fin de año.

En ese contexto, el titular de la ACCP recordó que incluso el sector de combustibles comenzó a reflejar estas correcciones, como ocurrió con la reducción aplicada recientemente en los precios de venta.