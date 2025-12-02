Sigue baja en la cotización del dólar que arrancó diciembre en G. 6.930

El dólar sigue cediendo terreno frente a la moneda local, y arrancó este mes conservando su tendencia a la baja en G. 6.930 en el cambio efectivo o minorista, tocando su nivel más bajo en este periodo y desde mediados del 2021.

El dólar minorista cerró noviembre con una tendencia claramente descendente en el mercado local. La cotización a la compra pasó de G. 6.980, registrado el viernes 7, a G. 6.800 al 28 de noviembre, acumulando una reducción de 180 puntos en tres semanas. En la venta, el tipo de cambio bajó de G. 7.050 a G. 6.980 en el mismo periodo, y para el inicio de este mes, bajó nuevamente 50 puntos para cotizar a G. 6.930, según las referencias de las casas de cambio.

Con este comportamiento, la cotización minorista se ubicó en su nivel más bajo en lo que va de este año y desde el año 2021 que el dólar no llegaba a dichos niveles.

En lo que respecta al cambio mayorista, la cotización también acompaña esta tendencia descendente y cerró este lunes en G. 6.957, según se aprecia en las referencias del Banco Central del Paraguay (BCP).

Expectativa del mercado

A pesar de la coyuntural baja del mes, el consenso del mercado financiero sigue anticipando una corrección cambiaria hacia fin de año.

Según la Encuesta de Expectativas de Variables Económicas (EVE) de noviembre, publicada por el Banco Central del Paraguay, los agentes económicos proyectan un tipo de cambio en torno a G. 7.150 para diciembre.

Impacto en los precios

El Centro de Importadores del Paraguay (CIP) señaló que la baja del dólar tendrá un efecto directo en el bolsillo del consumidor, con reducciones de entre 5% y 10% en productos importados durante la temporada de fiestas.

Sin embargo, la transmisión de estas variaciones al precio final no siempre es inmediata. A mediados de este año, ante los cuestionamientos por la lentitud de ese ajuste, la titular de la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco), Sara Irún, recordó que la institución no tiene potestad para fijar ni regular precios. Su función, según explicó, se limita al monitoreo y la transparencia, además de derivar eventuales indicios de colusión a la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom)