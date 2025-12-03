Paraguay debe mostrar resultados en lucha anti lavado ante Gafilat, sostienen

El tema fue expuesto en el congreso “Hablemos de Cumplimiento”, que tuvo lugar en Hernandarias, y donde se enfatizó que Paraguay deberá demostrar resultados medibles en la próxima evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), organismo que seguirá monitoreando al país hasta 2028.

El cumplimiento de estas exigencias es vital para sostener el Grado de Inversión que Paraguay obtuvo de la calificadora Moody’s.

Un retroceso en la evaluación de Gafilat o un reingreso a la ‘lista gris’ sería interpretado por los mercados como una debilidad institucional grave, poniendo en riesgo la calificación soberana y encareciendo el financiamiento para obras públicas y proyectos privados.

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, sostuvo que la efectividad del sistema ya no puede basarse únicamente en el marco normativo vigente, sino en acciones concretas, investigaciones sólidas y una mayor trazabilidad financiera.

Entre los desafíos pendientes identificó la necesidad de fortalecer investigaciones y sentencias por lavado de activos, ampliar el uso de investigaciones financieras paralelas, profundizar el enfoque basado en riesgos y tipificar hechos precedentes que aún no están incluidos en el código penal.

Alcaraz recordó que Seprelad, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público elaboraron una propuesta de actualización legal que ya fue remitida al Poder Ejecutivo.

Por su parte, el titular de la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay (ACCP), Dr. Gregorio Mayor, subrayó que tanto el sector público como el privado deben modernizar sus mecanismos de control y monitoreo.

“El crimen evoluciona y la prevención también debe hacerlo”, afirmó, resaltando que los métodos ilícitos cambian con rapidez y obligan a ajustar las herramientas de supervisión y gestión de riesgos.

Esperan acciones concretas

Expertos locales e internacionales —entre ellos delegaciones de Brasil y Uruguay— respaldaron esta visión y advirtieron que la próxima ronda de evaluaciones exigirá a Paraguay mostrar avances tangibles en decomisos, trazabilidad de operaciones y cooperación interinstitucional.

Destacaron que el sistema financiero sigue siendo el vehículo preferido por organizaciones criminales, por lo que los controles deben responder con la misma velocidad con la que evolucionan estas estructuras.

El encuentro concluyó con un consenso claro: Paraguay deberá demostrar resultados, no solo normativas, para sostener su posición en la región y evitar retrocesos en la evaluación internacional del lavado de activos.