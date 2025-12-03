Paranair apunta a nuevas rutas y más aviones tras autorización para seguir operando

El presidente Santiago Peña firmó ayer martes un decreto que autoriza a Paranair (Compañía de Aviación Paraguaya S.A.) a explotar el servicio de transporte aéreo comercial, internacional, regular y no regular de pasajeros, carga y correo, por un plazo de 10 años.

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, Jaime Cassola, gerente general de Paranair, explicó que la autorización emitida por el Poder Ejecutivo – a través de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil – es un trámite que se renueva cada diez años y dijo que la nueva certificación “nos da un horizonte temporal de diez años para seguir operando”.

El directivo de la aerolínea señaló que la situación de “expansión económica” de Paraguay ha traído mucha competencia al ámbito de las aerolíneas, con múltiples firmas operando destinos de alto flujo de pasajeros como la conexión entre Asunción y Buenos Aires.

“Eso nos va a obligar a ser mejores, más competitivos, con productos de más calidad”, dijo. “La competencia siempre es buena para el público. Que el público tenga mayores opciones siempre es bueno”.

Más aviones y rutas

Sobre los objetivos de Paranair en los próximos diez años, Cassola dijo que la aerolínea debe seguir incorporando aviones e itinerarios, y habló de la posibilidad de “recuperar” rutas que dejaron de funcionar a causa de la pandemia de covid-19 y su impacto económico, como las conexiones de Paraguay con Mendoza (Argentina) o Iquique (Chile), además de abrir nuevas rutas directas a destinos de Brasil como Curitiba o Porto Alegre.

Agregó que un objetivo de la aerolínea es el “cambio de módulo” en lo que se refiere a la capacidad de sus aviones, que actualmente pueden llevar a hasta 50 pasajeros. La meta es “mudar al módulo 100”, con aeronaves que no solo tendrán mayor capacidad, sino también mayor alcance, lo que abriría la posibilidad de que la aerolínea ofrezca vuelos a destinos más lejanos.

En ese sentido, Paranair está analizando mantener su flota dentro de la “familia” de aviones Bombardier CRJ o “mudar la operación a otro fabricante” como la empresa brasileña Embraer. Cassola dijo que esa decisión debería tomarse dentro de los próximos dos años.

En un plazo más corto, Paranair incorporaría dos nuevos aviones a su flota – actualmente de tres aeronaves – en el primer semestre de 2026.