El MEF anunció cronograma de pagos de salarios y beneficios sociales de noviembre

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General del Tesoro Público (DGTP), del Viceministerio de Administración Financiera (VAF), anunció hoy que este viernes 21 arrancará el cronograma de pagos de salarios y beneficios sociales correspondiente al mes de noviembre de 2025.

Los desembolsos iniciarán ese día con los beneficiarios del Programa Adultos Mayores, veteranos y pensionados, según el calendario establecido oficialmente por la cartera económica.

El cronograma de pagos publicado por el MEF establece las siguientes fechas para los diferentes sectores del Estado:

Viernes 21 de noviembre: Inicio de los pagos a beneficiarios del Programa Adultos Mayores, veteranos y pensionados. -Lunes 24 de noviembre: Cobro para los jubilados de la Caja Fiscal.

Martes 25 de noviembre: Acreditación de salarios a funcionarios administrativos y al personal del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Miércoles 26 de noviembre: Pago a miembros de las Fuerzas Públicas, Poder Judicial y Gobernaciones.

Jueves 27 de noviembre: Desembolsos para el Ministerio de Educación y Universidades Nacionales.

Viernes 28 de noviembre: Pago de Servicios Personales pendientes.

El Ministerio de Economía y Finanzas destacó que todos los desembolsos estarán sujetos a la presentación oportuna y correcta de las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) por parte de los Organismos y Entidades del Estado (OEE) y detalló que esto garantiza el cumplimiento con los procedimientos administrativos y la transparencia en el manejo de fondos públicos.

El cronograma divulgado por el MEF responde a la necesidad de mantener informada a la ciudadanía y a los trabajadores del sector público sobre las fechas establecidas para la percepción de sus haberes.

En es sentido, el MEF reiteró su compromiso de cumplir con los plazos y asegurar la regularidad de los pagos, subrayando la importancia de las gestiones administrativas por parte de las instituciones involucradas.