Según IPS, Argentina quiere copiar modelo de la previsional

Una delegación argentina vinculada a la seguridad social visitó esta mañana el IPS para conocer de cerca el modelo con el que la previsional paraguaya logró -según la institución- reducir los tiempos de concesión de beneficios, como la jubilación ordinaria, la jubilación proporcional y la pensión derechohabiente.

La comitiva estuvo integrada por Leiza Centurión, presidenta de la Caja de Corrientes, y Roberto Bogarín, presidente de la Caja de Tierra del Fuego, quienes expresaron su interés en analizar los procesos que posicionan al IPS como referente en la región.

Durante la jornada, los representantes argentinos realizaron una visita técnica al área de jubilaciones, donde se les presentó el modelo operativo que permite gestionar solicitudes con una rapidez inédita.

Según explicó José Velázquez, director de Asesoría Actuarial del IPS, “en el caso de la jubilación ordinaria, en algunos casos tarda menos de 24 horas en concederse”, un logro que despierta atención y admiración en sistemas previsionales de países vecinos.

Buscan emular sistema del IPS

La delegación también observó la modernización informática implementada por el IPS para la concesión de beneficios vía web, tanto desde la experiencia del usuario jubilado, como desde la gestión interna de los funcionarios.

Esta transformación digital permite agilizar trámites, reducir burocracia y aumentar la transparencia, convirtiéndose en un pilar clave para la eficiencia institucional.

A los visitantes se les presentó un mapa general de la situación financiera del Fondo Común de Jubilaciones, con lo que buscan reafirmar el compromiso del IPS con la sostenibilidad, la claridad en la gestión y el fortalecimiento de la seguridad social, según aseguran desde la institución.

“La visita marca un nuevo hito para el IPS, que no solo mejora sus procesos para los asegurados paraguayos, sino que también se consolida como modelo regional de innovación previsional”, indicaron en la publicación de la previsional.